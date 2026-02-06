Mynet Trend

Ünlü futbolcunun kızıydı: Genç manken evinde ölü bulundu!

İspanyol moda dünyasının yükselen isimlerinden 21 yaşındaki genç manken Cristina Perez Galcenco, İspanya’nın Malaga kentindeki evinde ölü bulundu. Polis, olayda şiddet izine rastlanmadığını açıkladı.

Ünlü futbolcunun kızıydı: Genç manken evinde ölü bulundu!

Uluslararası moda camiasında dikkat çeken 21 yaşındaki model Cristina Perez Galcenco, önceki gün Malaga yakınlarındaki Caleta de Velez’deki evinde cansız halde bulundu. Olayın ardından bölgeye sevk edilen polis ekipleri, genç mankenin yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Yetkililer, olay yerindeki ilk incelemede herhangi bir dış müdahale ya da şiddet belirtisine rastlanmadığını duyurdu. Ölümün doğal nedenlere bağlı olduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.

Galcenco’nun adı, Londra, Madrid, Milano ve Paris gibi prestijli moda haftalarında podyumlarda boy göstermesiyle duyulmuştu. Versace ve Louis Vuitton gibi uluslararası markalar için defilelere çıkan genç model, Stradivarius gibi kampanyalarda da yer almıştı.

Galcenco, birçok Avrupa ülkesinde tanınan bir figür olarak hızla yükseliyordu. Ailesi henüz resmi bir açıklama yapmazken, genç mankenin cenaze töreninin Asturias’ta birkaç gün içinde yapılacağı bildirildi.

Genç manken, aralarında Sporting de Gijon'un da olduğu birçok futbol takımında ter döken eski kaleci Nacho Pérez ve Moldovalı Tatiana Galcenco'nun kızı olarak da tanınıyordu.

Kameradan çıkan detay her şeyi değiştirecek! Epstein'in ölümünde yeni bir kişi tespit edildi

Depremin simgelerinden olmuştu: "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"

Beşiktaş tarihinin en pahalı 2. imzası! Emmanuel Agbadou için özel uçak kalktı, bonservisi dudak uçuklattı!

Uyuşturucu operasyonuyla gözaltına alınmıştı! Show TV özür diledi

471 bin liraya sıfır Togg dönemi! 2026'nın ilk dev kampanyası başladı

3 sene çalışıp para biriktirdi: 350 bin TL ile hayalindeki işi kurdu

