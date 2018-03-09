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Ünlü futbolcunun oğlunun olaylı gecesi

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.03.2018 10:39 | Son Güncelleme

Türk futbolunun efsane isimlerinden Oğuz Çetin’in oğlu Bartu, önceki gece bir bar çıkışında kavgaya karıştı. Eğlenceli başlayan gece acil serviste son buldu

Ünlü futbolcunun oğlunun olaylı gecesi

Türk futbolunun efsane isimlerinden Oğuz Çetin’in oğlu Bartu, önceki gece bir bar çıkışında kavgaya karıştı.

Bir dönem Buz Hokeyi 18 Yaş Altı Milli Takımı'nda forma giyen Bartu Çetin, önceki akşam arkadaşlarıyla Karaköy'deki bir bardaydı. Çetin ve arkadaşları, gecenin sonunda kapıda bilinmeyen bir nedenle başka bir grupla kavgaya tutuştu.

Küfürleşme çok geçmeden yumruklaşmaya dönüştü. O sırada karşı gruptan bir genç, elindeki şişeyi Bartu Çetin'in kafasında kırdı.

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KANLAR İÇİNDE KALDI

Bir anda kanlar içinde kalan 25 yaşındaki Çetin, apar topar taksiye bindirilerek acile götürüldü. Ayakta yapılan tedavinin ardından taburcu edilen genç, olayın neden çıktığı hakkında bilgi vermek istemedi. Ancak hastaneden ayrılırken "Günlerini görecekler" diye söylendiği duyuldu.

Fenerbahçe ve Milli Takım'ın efsane isimlerinden Oğuz Çetin, olayla ilgili net bir bilgisi olmadığını belirtti: "Oğlumun durumu gayet iyi. Şu anda ben de ne olduğunu tam bilmiyorum. Kimler, neden yapmış diye araştırıyoruz. Önümüzdeki günlerde ortaya çıkar, ona göre bakacağız artık." (Hürriyet)

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oğuz çetin bartu çetin

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