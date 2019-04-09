Ünlü hakemden çarpıcı karar!

İtalyan model ve hakem Claudia Romani, çarpıcı bir karar verdi. Ünlü model, Amerikan vatandaşı oldu.

Bu kararını sosyal medyadan duyuran Romani, vatandaşlığını Amerikan bayrağının önünde verdiği pozlarla kutladı.

Miami sahilinde gerçekleşen çekimde birbirinden cesur pozlar veren Romani, Amerikan bayrağı renklerinde bir bikini giymişti.

36 yaşındaki Romani, daha önce FHM, CQ, Maxim gibi dergilere verdiği pozlarla adından söz ettirmişti.

HAKEMLİK KARİYERİ DE VAR

Romani, hakemlik sınavına girmiş ve sınavda iyi bir puan alarak kendine yeni bir kariyer alanı da açmıştı.

6 dil konuşan Romani, sosyal medyayı da aktif olarak kullanıyor. Ünlü modelin Instagram'da 950 bin takipçisi var.

Claudia Romani, daha önce Galatasaray forması giyerek pozlar vermiş ve Türk takipçilerinin büyük ilgisini çekmişti.





