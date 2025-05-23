Tartışmalı atama! Ünlü Heavy metal grubunun solisti büyükelçi oldu

“Asya’nın Black Sabbath’ı” olarak anılan Tayvanlı heavy metal grubu Chthonic'in solisti Freddy Lim, Finlandiya Büyükelçisi olarak atandı.

Tayvan Devlet Başkanı Lai Ching-te'nin seçiminin heavy metal kültürünün gelişmiş olduğu Finlandiya için isabetli bir karar olduğu belirtiliyor. Pazartesi günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Lim, "Finlandiya müzik endüstrisindeki ortaklarımla uzun süre çalışmak, bu ülkeye karşı özel duygular beslememi sağladı” ifadelerini kullandı.

MECLİS ÜYELİĞİ DE YAPMIŞTI

Independent'ın haberine göre ayrıca Tayvan Dışişleri Bakanı Lin Chia-lung, pazartesi günkü açıklamasında Lim’in insan hakları alanındaki çalışmaları sayesinde bu göreve atandığını söyledi. Demokratik İlerici Parti’den 46 yaşındaki Lim, 2016-2024’te meclis üyeliği de yapmıştı. Buna ek olarak 2010-2014’te Uluslararası Af Örgütü’nün Tayvan direktörlüğünü üstlenmişti. Muhalefet partilerinden bazı milletvekilleri, Lim’in anksiyete bozukluğu nedeniyle zorunlu askerlik hizmetini yerine getirmediğini söyledi.

Lim’in 1995’te kurduğu Chthonic, 2005’te çıkardığı "Seediq Bale" (Gerçek Kişi) albümüyle dünya çapında tanındı. Grup, Britanyalı heavy metal efsanesi Ozzy Osbourne'un kurduğu Ozzfest turnesi kapsamında ABD’deki 24 şehirde sahne aldı. 2006’daki bu turneyi aynı yıl Avrupa’daki konserler izledi.