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Ünlü imparatorun mumyalanmış kalbi savaş uçakları eşliğinde ülkeye giriş yaptı!

23.08.2022 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilya’nın ilk imparatoru Dom Pedro I’in mumyalanmış kalbi, ülkenin bağımsızlığının 200’üncü yıldönümü kapsamında, Portekiz’den Brezilya'ya getirildi. Portekiz’den 9 yaşında ayrılan İmparator Pedro I, 1822'de Portekiz’den ayrılarak Brezilya’nın bağımsızlığını ilan etmişti. Böylece Brezilya bağımsız bir ülke olmuştu.

Ünlü imparatorun mumyalanmış kalbi savaş uçakları eşliğinde ülkeye giriş yaptı!

Brezilya'da bağımsızlığın 200’üncü yıldönümü sebebiyle Dom Pedro’nun mumyalanmış kalbi, Brezilya hava Kuvvetleri’nden iki savaş uçağının eşlik ettiği özel bir uçakla Brezilya’ya getirildi. İmparatorun kalbinin, 23 Ağustos ila 8 Eylül arasında Itamaraty Sarayı’nda sergileneceği açıklandı.

'TARİHİ BİR DÖNÜM NOKTASI'

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Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada “7 Eylül 1822'de Dom Pedro, Brezilya'yı Portekiz'den ayıran ve ülkemizin bağımsızlığını, ulusun egemenliğini ve Brezilya halkının özgürlüğünü sağlayan tarihi dönüm noktasına öncülük etti!” ifadelerine yer verildi.

HAVAALANINDA TÖREN GERÇEKLEŞTİ

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İmparatorun kalbinin ülkeye giriş töreni havalimanında yapıldı. Askeri törende Portekiz’in Brezilya Büyükelçisi, Hava Kuvvetleri Komutanı, ve Savunma Bakanlığı Genel Sekreteri de hazır bulundu.

KALBİ PORTEKİZ'DE BEDENİ İSE BREZİLYA'DA

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Brezilya ve Portekiz tarihinde sevilen bir imparator olan Dom Pedro I’in mumyalamış kalbi normalde Portekiz’de bir kilisede, vücudu ise Brezilya’nın São Paulo kentindeki bir bağımsızlık anıtında saklanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Brezilya Portekiz
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