Ünlü iş insanının eski eşi gökdelenden düştü! Hayatını kaybetti...

İngiltere'de aile içi şiddet mağdurları için çalışan tanınmış hayırsever Rachel O’Hare, Manchester'da gökdelenin en üst katından düşerek feci şekilde hayatını kaybetti. Milyonlarca sterlinlik servete sahip özel sermaye yatırımcısı Steve O’Hare’ın eski eşi Rachel O’Hare olduğu belirlendi.

2000 YILINDA AYRILMIŞLARDI

Manchester polisi, olayla ilgili yaptığı açıklamada ölümün "şüpheli olmadığını" belirtti. 2000 yılında evlendiği Steve O’Hare'dan ayrılmıştı ve üç çocuk annesiydi. Steve O’Hare, Avrupa'nın önde gelen özel sermaye yatırım firmalarından biri olan Equistone Partners Europe’un yönetici ortağı olarak görev yapıyor.