Ünlü iş insanının karısı genç kızı öldürüp kaçtı! İtalyanlar öfkeli...

Avrupa'nın en büyük ikinci havayolu şirketi Lufthansa CEO’su Carsten Spohr’un eşi Vivian Alexandra Spohr, İtalya'nın Sardinya Adası'nda karıştığı trafik kazasında 24 yaşındaki Gaia Costa’nın ölümüne neden oldu.

Güvenlik kamerası kayıtlarında, Gaia’nın karşıdan karşıya geçmeden önce elini kaldırarak sürücüyü uyarmaya çalıştığı, ancak aracın durmayarak çarptığı görülüyor. CEO eşi Vivian, Costa'ya çarptığı sırada kızıyla birlikte tatildeydi. Yaşadığı kazanın farkında olmayan Vivian, yoldan geçen bir kişi tarafından durduruldu.

ALMANYA'YA KAÇTI

Kazanın ardından Vivian’ın kısa süreli baygınlık geçirdiği, ancak kısa süre sonra Almanya’ya döndüğü bildirildi. Vivian’ın olay yerinden ayrılışı İtalya’da büyük tepki topladı.

Vivian'ın avukatı, müvekkilinin "Kazadan dolayı derin üzüntü ve pişmanlık duyuyorum." ifadesinu kullandığını açıkladı. Avukat, İtalyan savcıların emrinde olduğunu belirtti. Ancak İtalyanlar, Vivian'ın kazadan sonra Almanya'ya dönmesine büyük tepki gösterdi. Porto Cervo Belediye Başkanı Gianni Addis, hayatını kaybeden Gaia’nın bebek bakıcılığı yaparak geçimini sağladığı açıkladı.