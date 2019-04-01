MAGAZİN

Ünlü isimler de İstanbul seçim sonuçlarını bekledi

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.04.2019 09:39 | Son Güncelleme

İstanbul'da sonuçların açıklanmamasına sanat camiasından da tepki yağdı. Birçok isim sabaha kadar sosyal medyada aktifti ve İstanbul'daki seçimlerin açıklanmasını bekledi.

Ünlü isimler de İstanbul seçim sonuçlarını bekledi

İstanbul’daki seçim sonuçlarının açıklanması zaman alınca 31 Mart gecesine bu durum damga vurdu. Ekrem İmamoğlu açıklama yaptıkça sosyal medyada tek gündem bu oldu.

Gece birçok ünlü isim de sosyal medya hesabından ileti paylaşarak, sonuçları beklediğini ifade etti. Meltem Cumbul, “Uyumuyorum, bazen gözlerimi dinlendiriyorum o kadar” dedi.

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Hayko Cepkin de “Şşşşt bekliyoruz, uyumadık hadi gari. 1 saat daha” yazdı.

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CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu’nun seçimi kazandığına yönelik haberlerin ardından oyuncu İlker Kaleli, “İstanbul’u dnliyorum gözlerim kapalı” dedi.

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Sanatçı Güvenç Dağüstün, Anadolu Ajansı’nın sonuçları açıklamamasına şöyle tepki gösterdi:

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“Yahu bu Anadolu Ajansı'nda bir tane mi onurlu adam yok basıp istifayı ‘burada böyle böyle şeyler oluyor bu gece’ diyecek. Bas istifayı, açıkla, 24 saat geçmeden yeni işini ben bulucam.”

Demet Akalın ise açılan sandıklarla ilgili espri yapmayı ihmal etmedi.

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Birce Akalay da uyumayan ve Twitter’dan bunu belirten isimler arasındaydı.

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Selin Şekerci de gece attığı mesajda, seçimleri ima ederek, “Uyudun mu?” yazdı.

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istanbul seçim 31 mart seçim ünlüler

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