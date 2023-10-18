Ünlü isimlerden İsrail'in Gazze’deki hastane saldırısına tepki! Pınar Deniz, Fahriye Evcen, Hadise, Oğuzhan Uğur...

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ni vurması Türkiye'de ve dünyada tepki topladı. Sanat dünyasının tanınan isimleri de İsrail'i ağır sözlerle kınadı.

Tüm dünyayı şoke eden olayın ardından Pınar Deniz "Bakamıyorum! Kalbim acıyor, bakamıyorum. Elden hiçbir şeyin gelmemesi korkunç hissettiriyor. Dünya bu zulme neden susuyor?" dedi.

Fahriye Evcen paylaşımında "Savaşın her yolunu kınıyoruz fakat hastane bombalamak gelinen son noktadır. Bu insanlığa sığmaz" cümlelerine yer verdi.

Oğuzhan Uğur ise "İsrail hastane bombaladı! Yine dünyanın gözü önünde suç işledi. Savaş suçu falan değil bu, savaşın kuralı, savaşçının onuru olur. Bu düpedüz terördür" dedi.

Hadise

Alişan

Demet Akalın

İlker Kaleli







