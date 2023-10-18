MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ünlü isimlerden İsrail'in Gazze’deki hastane saldırısına tepki! Pınar Deniz, Fahriye Evcen, Hadise, Oğuzhan Uğur...

Ünlü isimlerden İsrail'in Gazze’deki hastane saldırısına tepki! Pınar Deniz, Fahriye Evcen, Hadise, Oğuzhan Uğur...

18.10.2023 07:43 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlenen saldırı, dünyada yankı uyandırırken ünlü isimlerden de İsrail'e tepki yağdı. En az 500 kişinin hayatını kaybettiğinin bildirildiği saldırıyı kınayanlar arasında Pınar Deniz, Hadise, Oğuzhan Uğur, İlker Kaleli, Alişan gibi isimler de yer aldı.

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ni vurması Türkiye'de ve dünyada tepki topladı. Sanat dünyasının tanınan isimleri de İsrail'i ağır sözlerle kınadı.

Tüm dünyayı şoke eden olayın ardından Pınar Deniz "Bakamıyorum! Kalbim acıyor, bakamıyorum. Elden hiçbir şeyin gelmemesi korkunç hissettiriyor. Dünya bu zulme neden susuyor?" dedi.

Ekran görüntüsü 2023-10-18 072850

Fahriye Evcen paylaşımında "Savaşın her yolunu kınıyoruz fakat hastane bombalamak gelinen son noktadır. Bu insanlığa sığmaz" cümlelerine yer verdi.

Ekran görüntüsü 2023-10-18 073122

Oğuzhan Uğur ise "İsrail hastane bombaladı! Yine dünyanın gözü önünde suç işledi. Savaş suçu falan değil bu, savaşın kuralı, savaşçının onuru olur. Bu düpedüz terördür" dedi.

Ekran görüntüsü 2023-10-18 072352

Hadise

Ekran görüntüsü 2023-10-18 073237

Alişan

Ekran görüntüsü 2023-10-18 073315

Demet Akalın

Ekran görüntüsü 2023-10-18 073352

İlker Kaleli

Ekran görüntüsü 2023-10-18 074144

Günün Magazin olayları


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yunanistan'dan 1 milyon euro’ya ev almıştı! Atina pozlarıyla dikkat çektiYunanistan'dan 1 milyon euro’ya ev almıştı! Atina pozlarıyla dikkat çekti
Camdaki Kız'ın Nalan'ı ticarete atıldı! Yeni mesleği şaşırttıCamdaki Kız'ın Nalan'ı ticarete atıldı! Yeni mesleği şaşırttı
MasterChef'te Mehmet Şef'in o sorusu fitili ateşledi! Herkes şaştı kaldı, favori yarışmacı hüngür hüngür ağladıMasterChef'te Mehmet Şef'in o sorusu fitili ateşledi! Herkes şaştı kaldı, favori yarışmacı hüngür hüngür ağladı
Anahtar Kelimeler:
Filistin İsrail İlker Kaleli Pınar Deniz Gazze Pınar

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Mezurayla boylarını ölçtü! Uygun eş aradı

Mezurayla boylarını ölçtü! Uygun eş aradı

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

Güldür Güldür Show'un CHP skeci gündem oldu! Kemal Kılıçdaroğlu ekibi arayıp...

Güldür Güldür Show'un CHP skeci gündem oldu! Kemal Kılıçdaroğlu ekibi arayıp...

"Selamünaleyküm" diyen kadın gözaltına alındı

"Selamünaleyküm" diyen kadın gözaltına alındı

Camper, Puma, Levi's... Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

Camper, Puma, Levi's... Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.