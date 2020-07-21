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Ünlü isimlerden Pınar Gültekin isyanı! 'Bela okumak, küfür etmek...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2020 11:35 | Son Güncelleme

Ünlü isimler sosyal medya hesapları üzerinden beş gündür haber alınamayan ve kısa bir süre önce cansız bedenine ulaşılan Pınar Gültekin hakkında paylaşımlarda bulundu.

Ünlü isimlerden Pınar Gültekin isyanı! 'Bela okumak, küfür etmek...'

Muğla’nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi’nde yaşayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü son sınıf öğrencisi Pınar Gültekin'den (27) acı haber geldi.

5 gündür haber alınamayan genç kızın cansız bedeni Menteşe ilçesinde ormanlık alanda bulundu. Gelen bu acı haber sonrasında sosyal medya yaşananlara tepki gösteren çok sayıda mesajla dolup taştı.

Ünlü isimler de ardı ardına gelen kadın ölümleriyle ilgili tepkilerini sosyal medya hesaplarından sert bir şekilde verdi. Hadise açıklamasında "Haberi gördüğümden beri yazıp yazıp siliyorum birçok şeyi. Bela okumak, küfür etmek, lanetlemek... Hepsini yaptık! Ama hala bir çözüm bulunamadı kadına şiddete! Çok üzgünüm Pınar..."

hadiseacikgoz

İşte ünlü isimlerin yaptığı paylaşımlar:
betul-demir

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ece-seckin

emre-karayel

silagencoglu-1

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