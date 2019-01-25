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Ünlü isimleri ti'ye alıyor! Kindar Şokolade'den güldüren 7 paylaşım

zeynep.ok zeynep.ok
MİZAH  | 25.01.2019 14:25 | Son Güncelleme

Son dönemde Instagram'ın ne paylaşsa olay olan Kindar Şokolade'nin paylaşımlarına beğen yağıyor.

Ünlü isimleri ti'ye alıyor! Kindar Şokolade'den güldüren 7 paylaşım

Ünlü isimlerin en komik hallerini bulup çeşitli yorumlarla paylaşan ve takipçilerini gülme krizine sokan Kindar Şokolade'nin en komik 7 paylaşımını sizin için bir araya getirdik...

"Yarın diyete başlıyorum"
1

"Hafta sonunu böyle bekliyorum..."
2

"Kredi kartı ekstrem gelince ben..."
3

'Kilo almışsın diyen arkadaşlarıma..."
4

"Ağır yaşamlar Sibel'in hikayesi..."
5

"Aşkından alev alev..."
6

"Yakın arkadaşlarımla buluştuk..."
8


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