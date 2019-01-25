Ünlü isimleri ti'ye alıyor! Kindar Şokolade'den güldüren 7 paylaşım

Ünlü isimlerin en komik hallerini bulup çeşitli yorumlarla paylaşan ve takipçilerini gülme krizine sokan Kindar Şokolade'nin en komik 7 paylaşımını sizin için bir araya getirdik...

"Yarın diyete başlıyorum"



"Hafta sonunu böyle bekliyorum..."



"Kredi kartı ekstrem gelince ben..."



'Kilo almışsın diyen arkadaşlarıma..."



"Ağır yaşamlar Sibel'in hikayesi..."



"Aşkından alev alev..."



"Yakın arkadaşlarımla buluştuk..."





