Ünlü kahve zincirinin bardağına yazılan mesaj kriz yarattı! Barista kovuldu

Amerika'da Ohio'nun Middletown bölgesinde ünlü kahve zinciri Starbucks'ta çalışan bir barista, bardağın üzerine yazdığı mesaj nedeniyle kovuldu.

Ohio'nun Middletown bölgesinde yaşanan olayda, Autumn Perkins isimli bir kadın, Kroger isimli süpermarket zinciri içerisinde Kroger tarafından işletilen bir Starbucks'tan kahvesini aldı.

BARİSTANIN MESAJI ŞAŞIRTTI

Perkins, kahvesini alınca karton bardağın üzerinde şoke edici bir mesaj gördü. Kahveyi hazırlayan barista tarafından yazılan mesajda, "Irkçıların en sevdiği içecek" ifadesi yer aldı. Durumu fark eden kadın işletmenin müdürüne şikayette bulundu.

"İnsanlar bu saçmalığı bırakmalı. Eğer böyle bir şey yapıyorlarsa, insanların kovulmasına ben razıyım. Her hareketin bir karşılığı olacaktır. Ben Charlie'nin saygı için mücadele verdiğini hissediyorum. Her konuda anlaşmak zorunda değiliz. Biz birçok konuda anlaşamayabiliriz fakat birbirimize saygı duymalıyız" ifadesini kullandı. Baristanın işine de son verildi.

