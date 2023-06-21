Ünlü keman virtüözü Mustafa Taşpınarlı hayatını kaybetti! Acı haberi Sibel Can duyurdu

Ünlü keman virtüözü Mustafa Taşpınarlı 79 yaşında hayata gözlerini kapadı. Taşpınarlı'nın acı haberini Sibel Can sosyal medyada hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu.

Instagram hesabından paylaşım yapan Sibel Can, “Türkiye’nin değerli keman virtüözü TRT İzmir Radyosu’nun çok değerli keman sanatçısı ve benim çok kıymetli hocam Mustafa Taşpınarlı’yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Melek kalpli hocam, seni çok özleyeceğiz. Mekânın cennet olsun” ifadelerini kullandı.

MUSTAFA TAŞPINARLI KİMDİR?

Mustafa Taşpınarlı 1944’te İzmir Basmane’de dünyaya geldi. Babası da müzisyen olan ve İzmir’in yetiştirdiği en büyük keman ustası olarak bilinen Taşpınarlı müzik kariyerine daha 8 yaşındayken başladı. İzmir’de gazinolarda kemancılık yaptı. Askerliğini İstanbul’da yaptıktan sonra İstanbul’da kalmaya karar vererek müzik hayatını burada devam ettirdi.

Müzeyyen Senar, Muazzez Abacı, Zeki Müren, Bülent Ersoy, İbrahim Tatlıses gibi birçok ünlü isimle çalıştı. Sibel Can’a hocalık yaptı. İstanbul’da gazinoların kapanması üzerine İzmir Radyosu’na geçti ve kadrolu başkemancı oldu. Buradan da ayrılan Taşpınarlı Kültür Bakanlığı Klasik Türk Müziği Korusu'nda devlet sanatçısı unvanıyla müzik kariyerini sürdürmeye devam etti. Klasik Türk müziği korosundan emekli olduktan sonra müziğe bir süreliğine ara verdi.

