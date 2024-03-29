Ünlü komedyen Hasan Can Kaya'dan özel hayat sorusuna bomba yanıt: Hayranımla....

Konuşanlar programıyla ünlenen ve geniş bir hayran kitlesine sahip olan Hasan Can Kaya hem programındaki tepkileriyle hem de özel hayatıyla gündeme geliyor.

Ünlü komedyen paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirmeyi başarıyor. Kaya, bu kez aşk hayatıyla ilgili sorulan soruya verdiği yanıtla gündeme geldi.

"BEN DE ONUN HAYRANI OLURUM"

Snobmagazin'in haberine göre, Kaya'ya 'Hayranınızla birlikte olur musunuz?' sorusu soruldu. Komedyen soruya şöyle cevap verdi:

"Aşık olmak birine hayranlığı da içerir. Karşılıklı bir etkileşim varsa birbirinize hayransınızdır zaten. Hayranımla birlikte olurum. Ben de onun hayranı olurum."





