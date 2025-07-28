Ünlü komedyen İstanbul'da hırsızlık suçuyla gözaltında! 3 yıla kadar hapsi isteniyor

İngiltere’nin tanınmış stand-up komedyenlerinden Cerys Nelmes, İstanbul'da bir mağazada ödeme yapmadan alışveriş yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Olayın "utanç verici bir hata" olduğunu söyleyen Nelmes, ürünleri fark eder etmez mağazaya geri döndüğünü ve ödeme teklifinde bulunduğunu belirtti. Ancak komedyen, yasal süreç sonucunda üç yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya.

"ÜRÜNLERİ HEMEN GERİ GÖTÜRDÜM"

22 Temmuz Salı günü İstanbul’daki bir giyim mağazasında yaşanan olay sonrası gözaltına alınan Nelmes, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, alışveriş sonrası dikkatsizlik sonucu kasadan geçmeden mağazadan çıktığını, durumu fark eder etmez geri dönerek ürünleri teslim ettiğini söyledi. Nelmes, “Benden ödeme yapmam istendi, kabul ettim ve mağaza müdürü de bu tutumumu olumlu karşıladı” ifadelerini kullandı.

3 YIL HAPİSLE YARGILANABİLİR

Nelmes, gözaltına alınmasının ardından mahkemeye çıkarıldı. Mahkemede bir tercüman aracılığıyla bilgilendirilen komedyenin, hırsızlık suçlamasıyla üç yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceği bildirildi.

"YEMEK VE TUVALET İZNİ VERİLMEDİ" İDDİASI

Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarda gözaltı sürecinde yaşadığı koşulları eleştiren Nelmes, polislerin su talebini anlamadığını ve temel ihtiyaçlarına erişim sağlanmadığını ileri sürdü. Duygusal bir video yayınlayan komedyen, yaşadığı deneyimi “çaresizlik” olarak tanımlayarak kamuoyundan destek istedi.

Eski bir itfaiyeci olan Cerys Nelmes, İngiltere’nin Bristol kentinde yükselen bir komedi kariyerine sahip. Türkiye’de yasal sürecin devam etmesi nedeniyle sahne alamadığını belirten Nelmes, çalışamadığı için gelir kaybı yaşadığını ve oğluyla birlikte yaşadığı evi kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ifade etti.