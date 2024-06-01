Ünlü komedyen Şahan Gökbakar’dan 'sığınmacı' tepkisi: "Ülkemiz sessiz sedasız..."

Recep İvedik serisiyle hafızalara kazınan Şahan Gökbakar, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiriyor.

Ünlü komedyen son zamanlarda hemen hemen her konuyla ilgili fikrini belirtiyor, zaman zaman da diğer ünlü isimlerle polemiğe giriyor.

Gökbakar, bu kez son paylaşımı ile gündeme geldi. Ünlü komedyen sosyal medya hesabından Gazeteci Fatih Altaylı’nın YouTube kanalına konuk olan Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı'nın açıklamaları ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Yaycı, programda Türkiye’nin sığınmacılara uyguladığı “açık kapı” politikasını eleştirdi ve Türkiye’deki sığınmacı sayısı hakkında açıklamalarda bulundu.

"BUNA NASIL KİMSE SES ÇIKARMAZ"

Cihat Yaycı, ayrıca dünyada bulunan tüm sığınmacıların yüzde 20’sinin Türkiye olduğunu söyledi ve durumun artık bir istilaya döndüğünü ifade etti.

Komedyen Şahan Gökbakar, Altaylı’nın programında Cihat Yaycı’nın açıklamalarını izlediğini söyleyerek sığınmacı durumuna tepki gösterdi.

Ünlü isim yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İyi bir hafta sonu geçiriyordum ki Fatih Altaylı ve Tümamiral Cihat Yaycı'nın yayınını izledim. Aklım almıyor! Dünyadaki bütün mültecilerin yüzde 20’si bizim ülkemizde. Nüfus artış hızları 5.3... Bunu nasıl yaparsınız bu ülkeye ya? Buna nasıl kimse ses çıkarmaz? Ülkemiz sessiz sedasız istila ediliyor!"







