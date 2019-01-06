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Ünlü mağazada porno yayını yapıldı! Çalışanlar, ekranı havlu ile örtmeye çalıştı

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YAŞAM  | 06.01.2019 12:14 | Son Güncelleme

İsveç kökenli mobilya mağazası zincirinin Hong Kong şubesindeki büyük ekran televizyonlardan birinde porno yayını yapıldı. Çalışanlar ekranı havlu ile örtmeye çalışırken, şirket sözcüsü yaşanan olay hakkında özür diledi.

Ünlü mağazada porno yayını yapıldı! Çalışanlar, ekranı havlu ile örtmeye çalıştı

Dünyanın birçok ülkesinde şubeleri bulunan İsveç kökenli mobilya mağazası zincirinin Hong Kong şubesinde ilginç bir an yaşandı. Mağazanın içinde bulunan büyük ekran televizyonlardan birinde porno yayını yapılmaya başladı.

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ÇALIŞANLAR EKRANI ÖRTMEYE ÇALIŞTI

Nasıl yayınlandığı anlaşılmayan videoda bir adamın çıplak bir şekilde mastürbasyon yaptığı görülüyor. Mağaza çalışanlarından biri olanları fark edince televizyonu havlu kağıt ile örtmeye çalıştı, sonunda ise televizyonun fişi çekildi.

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ŞİRKET ÖZÜR DİLEDİ

T24'te yer alan habere göre; şirket sözcüsü yaşanan olay hakkında özür diledi ve Hong Kong şubelerinde soruşturma başlattıklarını belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
porno Hong Kong Mağaza şirket

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