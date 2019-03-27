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Ünlü manken Bella Hadid Türkiye'de! Sosyal medyayı salladı

okan.akin okan.akin
ÜNLÜLER  | 27.03.2019 18:30 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü ABD'li model Bella Hadid ve Hollywood'un ünlü Türk fotoğrafçısı Mert Alaş'ın, sosyal medya hesaplarında Kapadokya'dan paylaştığı fotoğraflara çok sayıda takipçi tarafından beğenildi.

Ünlü manken Bella Hadid Türkiye'de! Sosyal medyayı salladı

Şovlarıyla ünlü iç çamaşırı markası Victoria's Secret'ın 'meleklerinden' biri olan manken Bella Hadid ve ünlü Türk fotoğrafçı Mert Alaş, çekim için geldikleri Kapadokya'dan fotoğraflar paylaştı. Güzel mankenin sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflara yüz binlerce beğeni yapıldı. Bella Hadid, sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabında, Kapadokya'nın doğal güzelliklerini yansıtan paylaşımlar yaptı.

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İKİLİ KAPADOKYA'DAN AYRILDI

Hadid'in, "Bazı günler uyandım ve doğanın hangi parçasına daha çok aşık olduğumu bilmiyorum. 07.00, Kapadokya" notuyla paylaştığı fotoğrafa çok sayıda beğeni geldi. Fotoğrafçı Mert Alaş ise, Bella ile çektiği fotoğrafa, "Muhteşem Bella ile Kapadokya'da Günler" notunu düştü. Kapadokya çekimlerini tamamlayan ikili, Kapadokya'dan ayrıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
bella hadid abd mert alaş Kapadokya

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