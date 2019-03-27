Ünlü manken Bella Hadid Türkiye'de! Sosyal medyayı salladı

Şovlarıyla ünlü iç çamaşırı markası Victoria's Secret'ın 'meleklerinden' biri olan manken Bella Hadid ve ünlü Türk fotoğrafçı Mert Alaş, çekim için geldikleri Kapadokya'dan fotoğraflar paylaştı. Güzel mankenin sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflara yüz binlerce beğeni yapıldı. Bella Hadid, sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabında, Kapadokya'nın doğal güzelliklerini yansıtan paylaşımlar yaptı.

İKİLİ KAPADOKYA'DAN AYRILDI

Hadid'in, "Bazı günler uyandım ve doğanın hangi parçasına daha çok aşık olduğumu bilmiyorum. 07.00, Kapadokya" notuyla paylaştığı fotoğrafa çok sayıda beğeni geldi. Fotoğrafçı Mert Alaş ise, Bella ile çektiği fotoğrafa, "Muhteşem Bella ile Kapadokya'da Günler" notunu düştü. Kapadokya çekimlerini tamamlayan ikili, Kapadokya'dan ayrıldı. (DHA)



