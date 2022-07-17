Ünlü manken Didem Soydan'dan göğüs dekolteli poz! "Süper vücut"

Didem Soydan, güzelliği ve düzgün fiziğiyle ön plana çıkıyor. Son zamanlarda sosyal medya hesabından paylaştığı iddialı pozlarıyla sık sık gündeme gelen Didem Soydan, bu pozlara bir yenisini daha ekledi.

GÖĞÜS DEKOLTELİ POZ VERDİ

38 yaşındaki Didem Soydan'ın Instagram'da 765 bin takipçisi bulunuyor.

En son göğüs dekolteli pozunu paylaşan ünlü isme binlerce beğeni geldi.

O poza Soydan'ın takipçileri, "Süper vücut", "Aşığım sana" gibi yorumlar geldi.

Didem Soydan'ın mankenlik kariyerinin yanı sıra oyunculuk deneyimi de bulunuyor.

Aşk Yeniden, Mutlak Adalet, Aramızda Kalsın gibi yapımlarda rol aldı.





