Son dakika haberi: Ünlü manken Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş gözaltına alındı! 30 milyon dolarlık vurgun iddiası...

Son dakika: Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş havalimanında büyük şok yaşadı. Tatil dönüşü İstanbul Havalimanı’na inen Uğur Akkuş, çıkışta polis tarafından gözaltına alındı. Akkuş, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne götürüldü.

DOLANDIRICILIK İDDİASI

AS Yatırım Holding'in sahibi Uğur Akkuş'un dolandırıcılık şikayetleri üzerine gözaltına alındığı öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne götürülen Akkuş'un işlemlerinin ardından savcılığa sevk edileceği öğrenildi.

ÇEŞME'DE "HAYALİ ARAZİ SATIŞI" SUÇLAMASI

Akkuş'un Kuveyt merkezli bir şirkete, Çeşme'deki bir araziyi helikopterle gösterip hayali olarak sattığı gerekçesiyle yargılandığı iddiaları gündem olmuştu. Akkuş'un Kuveytli iş insanlarını 30 milyon dolar dolandırdığı iddia edilmişti.

ŞALLI: EŞİM İŞİNDEN DOLAYI İFADE VERİYOR

Konuyla ilgili sosyal medya hesabında bir video yayınlayan Ebru Şallı, kendisinin gözaltında olmadığı belirtti.

Şallı videosunda şu ifadeleri kullandı;

"Bir saat evvel gibi, Ebru gözaltına alındı gibi bir haber çıkmış, böyle bir şey söz konusu değil. Hemen bunu evden video çekerek, hem ispatlamak, hem de doğrusunu söylemek istedim. Basından arkadaşlarımız da yanlış haber yapmasınlar. Eşimin işiyle ilgili bir ifade vermesi gerekti onun dışında benlik bir durum zaten söz konusu değil. Bilginize sunarım."

DHA

