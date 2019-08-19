Ünlü modacıdan çarpıcı açıklama: Dünyayı o yönetsin!

"Dünyayı Greta kontrole etseydi muhteşem olurdu. Onun danışmanı olsaydım, kendisine derdim ki, 'İlk yapman gereken, Greta, herkesin cam şişelerini yeniden kullanması zorunluluğunu bir kural haline getirmen, o zaman plastiğin önünü alabiliriz'."

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth tarafından 'Dame' ünvanına layık görülmüş Westwood, gezegenin 16 yaşındaki Greta Thunberg tarafından kontrol edilmesi halinde karbon salımlarının azalacağını belirtti. 78 yaşındaki modacı, şunları söyledi:

Punk ve yeni dalga modayı anaakıma taşımasıyla tanınan Vivienne Westwood, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'ndaki iklim değişikliği toplantısına katılmak için İngiltere'den sıfır emisyonlu bir yelkenliyle ABD'ye yol almakta olan iklim aktivisti Greta Thunberg'in dünyayı yönetmesi gerektiğini söyledi.

İklim değişikliğine karşı okul grevi başlatarak tüm dünyadaki gençleri harekete geçiren ve Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilen 16 yaşındaki Greta Thunberg'e bir destek de İngiliz modacı Vivienne Westwood'dan geldi.

"Greta, okul grevleri ve Soyu Tükenme İsyanı sayesinde biraz ilerleme kaydettik. Hükümetlerimizi iklim krizi ilan etmeye ve hedefler koymaya mecbur bıraktılar. Ama duraklayamayız. Eskiden 2020 için hedef koyarken, şimdi 2050 için koyuyorlar. Hep sonsuz gelecekte bir yer, asla şimdi burası değil" diye devam eden Westwood, "Ama biz şimdi gerçek sorunlarla karşı karşıyayız, o yüzden hemen harekete geçmemiz lazım" vurgusu yaptı.

SOSYAL MEDYADA BİRÇOK YORUM GELDİ

Ancak her daim yenilikçi tarzıyla tanınan modacının, bazılarınca 'kıyamet gurusu' diye nitelenen 16 yaşındaki İsveçli iklim aktivistine verdiği sınırsız destek, sosyal medyayı böldü.

Bir kullanıcı, Westwood'un 78 yaşında olduğu için 20 yıl sonra dünyanın mahvolup mahvolmayacağını umursamadığını ileri sürüp "Ben de hapiste ölüm mahkumu olsaydım dünyayı Marlyn Manson'ın yönetmesi gerektiğini düşünürdüm" dedi.

"Bir zırdeli diğer zırdeliyi destekliyor" tarzı görüş bildirenler oldu.

Diğer yandan destek çıkanlardan biri "Hemfikirim, Westwood sıradışı bir kadın, Thunberg de cesur ve parlak. Erkeklerin iyi bir iş çıkaramadığı aşikar, belki de dünyayı kadınlar yönetmeli" derken, diğeri "Westwood dünyayı Thunberg'in yönetmesi gerektiğini söylüyor. EVET!!!" diye ekledi.

