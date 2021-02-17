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Ünlülerin seks oyuncaklarına olan merakı

17.02.2021 08:38 | Son Güncelleme:
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Ünlülerin seks oyuncaklarına olan merakı

Oyuncu ve şarkıcıların seks oyuncaklarına olan merakı, o sektördeki satışlarda patlama yaşanmasına neden oldu.

Gwyneth Paltrow'un kurucularından olduğu Goop, Sevgililer Günü’nde yeni bir duyuru yaparak kendi vibratörünü piyasaya sürdüğünü duyurdu. Paltrow, geçtiğimiz aylarda ilginç bir çıkış yaparak vajina kokulu mum piyasaya sürerek dikkatleri üzerine çekmişti. Tanıtımında lüks şekilde tasarlandığı söylenen altın ve pembe rengiyle süslenen vibratör piyasaya çıktığı gün tükendi.

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“Buzz: A Stimulating History of the Sex Toy” kitabının yazarı Hallie Lieberman, Paltrow'u kötü şöhreti göze alması pahasına da olsa bu tarz damgalamaları ortadan kaldırmada bir "öncü" olarak işaret ediyor. Bu günlerde seks oyuncakları hakkınca cesur davranan tek ünlü Gwyneth Paltrow değil.

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SEKS TEKNOLOJİSİ ŞİRKETİNE ORTAK OLDU

Ünlü model ve oyuncu Cara Delevingne, Gwyneth Paltrow'un izinden gidiyor. Cara Delevingne , seks teknolojisi şirketi Lora DiCarlo'nun ortağı ve yaratıcı danışmanı oldu.

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Aynı ay, "Grinin Elli Tonu" aktrisi Dakota Johnson, "modern yakınlık" markası Maude'nin ortak kreatif direktörü olduğunu duyurdu. Şarkıcı Lily Allen, Ekim ayında Alman Womanizer ile kendi vibratörünü duyurdu. Yıldızların sattığı oyuncaklar, kalitesiz seks dükkanlarında satılan ve bekarlığa veda partilerinde şaka hediyesi olarak verilen türden oyuncaklar değil.

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“Kadın mastürbasyonu hâlâ tabu ve bu kadınlar bunu perde arkasında yapmıyorlar; katılımlarını halka açıklıyorlar”dedi Lieberman. Sanırım bunun bir kısmı ne kadar ilerlediğimizi gösteriyor. Seks oyuncakları, bu alana giren bir ünlünün kara listeye alınmak yerine sinirli olduğu kabul edilecek kadar yaygın hale geldi.

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Las Vegas Nevada Üniversitesi'nde cinsiyet ve cinsellik çalışmaları doçenti olan Lynn Comella da aynı fikirde. "Vibrator Nation" yazarı Page Six Style'a "Gördüğümüz şey sadece seks oyuncaklarının ve zevk ürünlerinin ve özellikle de kadın cinselliğinin artan kültürel normalleşmesinin kanıtıdır" dedi.

Lieberman, ünlülerin kalabalık bir çoğunluğa katılması için “Açıkçası, para kazanmak için giriyorlar” dedi. “Ama seks oyuncaklarından para kazanmak zorunda değiller. Birçok şeyden para kazanabilirler. Bazı riskler alıyorlar çünkü kesinlikle onaylamayan hayranları olacak. Ancak bu riski almaya istekliler çünkü inandıkları bir şey bu."

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