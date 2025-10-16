Ünlü model Pamela Genini 24 kez bıçaklanarak öldürüldü

İtalyan model ve televizyon ünlüsü Pamela Genini 52 yaşındaki erkek arkadaşı Gianluca Soncin'in Milano'daki evinde ölü bulundu.

Çiftin kavgası cinayetle son buldu. İtalyan gazetesi Il Giorno'nun haberine göre Genini ve Soncin'in tartışması bir noktada şiddete dönüştü. Modelin çığlıklarını duyan komşular polise haber verdi. Polis olay yerine geldiğinde Soncin'in Genini'yi bıçakladığını gördü.

24 KEZ BIÇAKLADI

Yapılan otopside ise ünlü modelin 24 kez bıçaklandığı ortaya çıktı. Katil sevgilinin ise kendisine zarar verdiği belirtildi. Modelin bir arkadaşı yetkililere, çiftin ilişkilerinin aylardır yolunda gitmediğini ve Genini'nin Soncin'i terk etmeyi düşündüğünü anlattı.