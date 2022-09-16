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Ünlü model Tülin Şahin katıldığı açılışta güzelliğiyle büyüledi!

16.09.2022 19:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü model Tülin Şahin, Muğla'nın Fethiye ilçesinde katıldığı kuyumcu açılışında güzelliğiyle büyüledi. Şahin, 9 Ekim’de gerçekleştirilecek olan boks organizasyonunda şampiyonun sahip olacağı altın kemeri de tanıttı. 15 karat pırlantalarla bezeli özel tasarım kemerin, dünyada tek olma özelliği bulunuyor.

Ünlü model Tülin Şahin katıldığı açılışta güzelliğiyle büyüledi!

Ünlü model Tülin Şahin, Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir kuyumcu açılışına katıldı. Ünlü manken açılışta, birbirinden özel tasarımları tanıttı. Tülin Şahin, 9 Ekim’de gerçekleştirilecek olan boks organizasyonunda şampiyonun sahip olacağı altın kemeri de kendi üzerine takarak tanıttı. 15 karat pırlantalarla bezeli özel tasarım kemerin, dünyada tek olma özelliğine sahip olduğu vurgulandı.

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'FETHİYE HER ZAMANKİ GİBİ ÇOK GÜZEL'

Fethiye’de olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Şahin, "Fethiye her zamanki gibi çok güzel. Sanırım 8 sene olmuştur gelmeyeli. Açılışta da yoğun bir kalabalık olması beni mutlu etti. Böyle güzel bir vesile ile gelmek benim içinde güzel oldu. Burası turizmin göz bebeği, moda, pırlanta seviliyor. İkisi bir arada kadınları etkiliyor. Üç katlı bu mağaza açılışı hayırlı olsun diyorum. Bu kemerin güzelliğine ve işçiliğine ise bayıldım" dedi.

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Mağaza sahibi Birol Ünal ise, model Tülin Şahin’e katılımlarından dolayı teşekkür ederek, iş yerlerinin Fethiye’ye hayırlı olmasını ve herkese bol kazanç sağlamasını temenni etti.

(İHA)

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