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Ünlü modelden olay itiraf: Messi yatakta ölü gibiydi

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.11.2018 10:59 | Son Güncelleme

Arjantinli model Xoana Gonzalez, Peru'da bir televizyon kanalına yaptığı açıklamayla Messi ve hayranlarını çok kızdıracak gibi gözüküyor.

Ünlü modelden olay itiraf: Messi yatakta ölü gibiydi

Peru Televizyonu'na konuşan Arjantinli model Xoana Gonzalez, Messi ile birlikte olduğu günü anlattı. 2011 yılında Messi'yle birlikte olduğuna dair açıklamalar yapan Gonzalez yine çok konuşulacak sözler sarf ederken Arjantinli yıldızı ifşa etti.

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"UTANGAÇ BİRİSİ OLDUĞUNU ANLADIM"

Messi'nin yatak odası sırlarını ifşa eden Xoana Gonzalez, "Beni aldırmak için korumasını göndermişti. Korumasını göndermesinden utangaç biri olduğunu anladım. Müzikten konuştuk, ama kız arkadaşı olup olmadığından bahsettiğin hatırlamıyorum. Sonra Puerto Madero'daki evine gittik." ifadelerini kullandı.

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Arjantinli model, ''Uzun yıllar önceydi. O çok gençti. Ama ne yaptığını biliyordu. Ama ben bir cesetle yatmışım gibi hissettim. Messi yatakta ölü gibiydi adeta.'' dedi.

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İşte Arjantinli modelin bazı fotoğrafları...

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Anahtar Kelimeler:
Xoana Gonzalez Messi

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
çirkin olduğun için olabilirmi acaba
Sende umduğunu bulamamıştır balon kız
Bi de ronaldoyu deneseydin :)
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