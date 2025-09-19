Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Ünlü müzeden çalındılar! Değeri ise dudak uçuklattı: "Tesadüf değildi"

Fransa'nın başkenti Paris’teki Ulusal Doğa Tarihi Müzesi’nden 700 bin dolar değerinde ham altın örnekleri çalındı.

Ünlü müzeden çalındılar! Değeri ise dudak uçuklattı: "Tesadüf değildi"
Jale Uslu

Fransa’nın başkenti Paris’teki Ulusal Doğa Tarihi Müzesi’nin Jeoloji ve Mineraloji Galerisi’nde geçen salı günü soygun yapıldığı bildirildi. Yetkililer, durumu fark eden güvenlik görevlilerinin polise haber verdiğini açıkladı. Müze yönetimi, olayın ‘tamamen profesyonel bir ekip’ tarafından gerçekleştirildiğini, hırsızların doğrudan altın örneklerinin bulunduğu bölgeyi hedef aldığını belirtti.

Ünlü müzeden çalındılar! Değeri ise dudak uçuklattı: "Tesadüf değildi" 1

DEĞERLERİ 700 BİN DOLAR

Müze Genel Direktörü Emmanuel Skoulios, çalınan ham altınların maddi değerinin yaklaşık 700 bin dolar olduğunu ancak bilimsel araştırma, miras ve kamuya yönelik çalışmalar açısından kaybın ‘ölçülemez’ olduğunu söyledi. Skoulios, “Tesadüf değildi, nereye gideceklerini çok iyi biliyorlardı” dedi.

Ünlü müzeden çalındılar! Değeri ise dudak uçuklattı: "Tesadüf değildi" 2

Müze yetkilileri, soygunun gerçekleştiği galeride güvenlik tedbirlerinin artırıldığını fakat bir sonraki duyuruya kadar galerinin ziyarete kapalı olacağını duyurdu.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Almanya'da 2’nci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulunduAlmanya'da 2’nci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu
Güneş Sistemi dışında 6 bin gezegen keşfedildiGüneş Sistemi dışında 6 bin gezegen keşfedildi

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
4.863,33
4.863,77
% 0.53
14:11
Ons Altın / TL
151.138,09
151.159,73
% 0.44
14:26
Ons Altın / USD
3.651,04
3.651,36
% 0.18
14:26
Çeyrek Altın
7.781,33
7.952,26
% 0.53
14:11
Yarım Altın
15.514,03
15.904,53
% 0.53
14:11
Ziynet Altın
31.125,32
31.711,78
% 0.53
14:11
Cumhuriyet Altını
32.974,00
33.472,00
% 0.11
12:52
Anahtar Kelimeler:
Altın müze
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Arapsaçına dönen miras durumu bakın nasıl çözüldü

Arapsaçına dönen miras durumu bakın nasıl çözüldü

Panik anları! Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı

Panik anları! Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı

Konser bileti ve 'Labubu' bebekler için ruhunu sattı!

Konser bileti ve 'Labubu' bebekler için ruhunu sattı!

Bir zamanların efsanevi sanatçısıydı: Uykusunda felç geçirdi!

Bir zamanların efsanevi sanatçısıydı: Uykusunda felç geçirdi!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.