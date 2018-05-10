Ünlü oyuncu Burak Tamdoğan genç güzelle çılgınlar gibi eğlenirken görüntülendi

Geçtiğimiz haftalarda final yapan Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde 'Şahabettin Paşa' karakterine hayat veren Burak Tamdoğan, gittiği gece kulübünde genç bir güzelle yaptığı çılgın dansla gündeme geldi.

TÜM BAKIŞLARI ÜZERİNDE TOPLADILAR

Haberler.com'da yer alan habere göre; 47 yaşındaki Burak Tamdoğan, gittiği gece kulübünde genç bir kadınla samimi şekilde eğlendi. Gecenin ilerleyen saatlerinde ikili arasındaki samimiyet ilerlerken, yaptıkları dansla tüm bakışları üzerinde topladılar.

SEREN SERENGİL NORMAL KARŞILADI

Star TV ekranlarında yayınlanan 'Duymayan Kalmasın' programında görüntüleri yorumlayan Seren Serengil, "Çılgınlık bunun neresinde? Gayet normal eğlenmişler" ifadesini kullandı.

