MAGAZİN

Ünlü oyuncu Çiğdem Batur’a dolandırıcı yapımcı şoku!

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.03.2018 14:34 | Son Güncelleme

Ferman Akgül, Çiğdem Batur, Kurtalan Ekspres gibi ünlü isimler yapımcı bildikleri animatör tarafından dolandırıldı.

Ünlü oyuncu Çiğdem Batur’a dolandırıcı yapımcı şoku!

Sabah Gazetesi'nden İlker Gezici'nin haberine göre, 'Bir Mucize Lazım Bana' oyununun ünlü isimlerden oluşan oyun ekibi; kendisini sanat yönetmeni olarak tanıtan ve Kültür Bakanlığı'ndan yardım aldığını söyleyerek oyunun yapımcılığını üstlenen Murat Erinç tarafından dolandırıldı.

'ANİMATÖR' ÇIKTI

Oyunun yönetmeni Atılgan Gümüş, şöyle konuştu: "Projeyi bize Murat Erinç'in kendisi getirdi. Kendisini Torunlar Group'un sanat yönetmeni olarak tanıttı. Ama verdiği hiçbir sözü tutmadı. Daha sonra Erinç'in, aslında animatör olduğu ortaya çıktı."

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Çiğdem Batur dolandırıcı

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