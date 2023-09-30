Ünlü oyuncu Demet Akbağ yeni projesi ile anlaştı! Rol arkadaşları belli oldu

Ekranların sevilen oyuncusu Demet Akbağ'ın yeni dizisi belli oldu. Bir süredir ekranlarda olmayan ünlü isim Show TV'nin yeni projesi ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Akbağ, dizide Özge Özpirinçci, Metin Akdülger ve Necip Memili oyuncular ile beraber rol alacak.

1960 Denilzi doğumlu Demet Akbağ başarılı oyunculuk performansı ile adından söz ettiriyor. Oyuncluk hayatına amatör tiyatro ile başlayan Akbağ, sinemada ilk defa 1986'da Zeki Ökten'in Davacı adlı filminde rol aldı.

YENİ PROJESİ BELLİ OLDU

Bir süredir ekranlarda görünmeyen Demet Akbağ yeni bir anlaşma imzaladı. Akbağ, Show Tv'de yayın hayatına başlayacak olan Sandık Kokusu dizisinde 'Filiz' rolünü canlandıracak.

Demet Akbağ yeni projesinde ünlü oyuncular Özge Özpirinçci, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi isimlerle aynı sahneleri paylaşacak.

Dizide Demet Akbağ 'Filiz' rolüne, Özge Özpirinçci 'Karsu' rolüne ve Necip Memili 'Reha' rolüne can verecek.



