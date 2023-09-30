MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ünlü oyuncu Demet Akbağ yeni projesi ile anlaştı! Rol arkadaşları belli oldu

Ünlü oyuncu Demet Akbağ yeni projesi ile anlaştı! Rol arkadaşları belli oldu

30.09.2023 11:07 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Usta oyuncu Demet Akbağ ekranlara dönüyor. Son olarak Akrep dizisinde 'Perihan' rolünü canlandıran Akbağ'ın yeni projesi belli oldu. Akrep dizisinin ardından "Demet Akbağ ile Güldürme Beni" programını sunan ünlü isim bu kez bir dizide rol alacak.

Ekranların sevilen oyuncusu Demet Akbağ'ın yeni dizisi belli oldu. Bir süredir ekranlarda olmayan ünlü isim Show TV'nin yeni projesi ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Akbağ, dizide Özge Özpirinçci, Metin Akdülger ve Necip Memili oyuncular ile beraber rol alacak.

1960 Denilzi doğumlu Demet Akbağ başarılı oyunculuk performansı ile adından söz ettiriyor. Oyuncluk hayatına amatör tiyatro ile başlayan Akbağ, sinemada ilk defa 1986'da Zeki Ökten'in Davacı adlı filminde rol aldı.

demet akbağ

YENİ PROJESİ BELLİ OLDU

Bir süredir ekranlarda görünmeyen Demet Akbağ yeni bir anlaşma imzaladı. Akbağ, Show Tv'de yayın hayatına başlayacak olan Sandık Kokusu dizisinde 'Filiz' rolünü canlandıracak.

demet akbağ2

Demet Akbağ yeni projesinde ünlü oyuncular Özge Özpirinçci, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi isimlerle aynı sahneleri paylaşacak.

özge özpirinçci

Dizide Demet Akbağ 'Filiz' rolüne, Özge Özpirinçci 'Karsu' rolüne ve Necip Memili 'Reha' rolüne can verecek.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İlk kez itiraf etti! "Gerçek aşkı tattığım ilk adam"İlk kez itiraf etti! "Gerçek aşkı tattığım ilk adam"
Sette sınava girdi! Bakın hangi bölümde okuyorSette sınava girdi! Bakın hangi bölümde okuyor
Gençlik yıllarını paylaştı! Emel Sayın dayanamadıGençlik yıllarını paylaştı! Emel Sayın dayanamadı
Anahtar Kelimeler:
Show TV Demet Akbağ Metin Akdülger Necip Memili Özge Özpirinçci Oyuncu ünlü oyuncu

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

90 yaşındaki kadının öldüğü zannedildi! Morg çalışanı nefes aldığını fark edince...

90 yaşındaki kadının öldüğü zannedildi! Morg çalışanı nefes aldığını fark edince...

Levi's, Tommy Hilfiger ve dahası! Ünlü moda markalarında %50'ye varan indirim

Levi's, Tommy Hilfiger ve dahası! Ünlü moda markalarında %50'ye varan indirim

Aldattığı iki kadın birlikte karşısına çıktı

Aldattığı iki kadın birlikte karşısına çıktı

Kızarmış patates kavgasında silahına sarıldı

Kızarmış patates kavgasında silahına sarıldı

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.