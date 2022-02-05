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Ünlü oyuncu Geoffrey Paschel'a eski nişanlısını alıkoymaktan 18 yıl hapis cezası

05.02.2022 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Geoffrey Paschel, eski nişanlısı Kristen Wilson'ı birlikte yaşadıkları evde alıkoyup, şiddet uygulamak suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ünlü oyuncu Geoffrey Paschel'a eski nişanlısını alıkoymaktan 18 yıl hapis cezası

90 Day Fiancé: Before the 90 Days adlı reality şov sayesinde adını geniş kitlelere duyuran Geoffrey Paschel, eski nişanlısı Kristen Wilson'ı birlikte yaşadıkları evde alıkoyup, şiddet uygulamak suçundan 18 yıl hapis cezası aldı. ABD Knox County Aile İçi Şiddet Birimi'nden yapılan açıklamada ünlü oyuncunun, eski nişanlısı Wilson'ı "Evde zorla alıkoymak ve şiddet uygulamaktan suçlu bulunduğu" belirtildi.

Paschel'ın şartlı tahliye olanağının da kaldırıldığı vurgulandı.

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Geçen yıl gerçekleşen iki günlük duruşmada Geoffrey Paschel, eski nişanlısı Wilson'ın iddialarını reddetmişti. Paschel, genç kadının bedenindeki yaralanmaların, Wilson tarafından yapıldığını ileri sürmüştü.

Wilson, ayrıca "Geoffrey bedenimi duvarlara ve mobilyalara çarptı, saçlarımdan tutup evin içinde sürükledi" diyerek yaşadığı dehşeti anlatmıştı.

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