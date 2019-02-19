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Ünlü oyuncu Levent Üzümcü siyasete atıldı! İşte partisi

zeki.akyurek zeki.akyurek
YAŞAM  | 19.02.2019 22:11 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisinin İstanbul Şişli Belediye Meclis üyesi aday listesi belli oldu. Ünlü oyuncu Levent Üzümcü, CHP'den Şişli Belediye Meclis Üyesi adayı oldu.

Ünlü oyuncu Levent Üzümcü siyasete atıldı! İşte partisi

CHP'nin Şişli Belediye Meclis üyesi aday listesi belli oldu.

Şişli'de Muammer Keskin'i Belediye Başkan Adayı gösteren CHP, Şişli Belediye Meclis üyesi aday listesinde de sürpriz bir isme yer verdi. Ünlü oyuncu Levent Üzümcü CHP'nin Şişli Belediye Meclis Üyesi aday listesinde 6. sırada kendine yer buldu.

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EMRE KINAY DA KADIKÖY'DEN ADAY OLMUŞTU
Ünlü oyuncu Emre Kınay da sürrpiz bir şekilde siyasete atılmış ve İyi Parti'nin İstanbul Kadıköy Belediye Başkan Adayı olmuştu.

LEVENT ÜZÜMCÜ KİMDİR?
Levent Üzümcü 1972'de İzmir'de doğdu. Karşıyaka'da geçen çocukluk ve yine İzmir'in Hatay semtinde geçen gençlik yıllarından sonra, Eskişehir'de konservatuarda okudu. Konservatuar yıllarından itibaren genellik "Jön" karakterleri oynatılmak istense de kendisi daha çok komedilerde oynamak ister. Üniversite yıllarında bir gençlik festivali kapsamında İstanbul'a gelir. Daha sonra uzun yıllar çalışacağı İstanbul Şehir Tiyatroları - Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'ne ilk çıkışı olacaktır.

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levent üzümcü Şişli chp

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