MAGAZİN

Ünlü oyuncu Mesut Akusta'nın eşine saldırı

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.04.2019 09:27 | Son Güncelleme

Karagül dizisindeki Kendal karakteriyle yıldızı parlayan son dönemde ise Börü dizisinde rol alan Mesut Akusta eşine saldırı olduğunu iddia ederek sosyal medyadan bir mesaj yayınladı.

Ünlü oyuncu Mesut Akusta'nın eşine saldırı

Son olarak Star TV ekranlarında yayınlanan Börü'de İrfan karakteriyle ekranlarda boy gösteren Mesut Akusta eşine saldırdığını iddia ettiği kişinin fotoğrafını paylaştı.

Akusta şu ifadeleri kullandı: "Bu delikanlı sokakta eşime saldırıp vurmuş. Ağıza alınmayacak küfürler etmiş, tanıyan varsa bize ulaşsın ya da kendi görürse aynı cesareti gösterip beni bulsun... İnsanın karısına tek başınayken saldırmak neymiş bir konuşalım.

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Tüm dostlara teşekkür ederim. Şafak iyi, şikayetçi olduk zaten darp raporu aldık bulacağız yakındır."

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Mesut Akusta Şafak Özbir ile evli. Özbir ise yaptığı açıklamada "Sokak magandalarla dolu; 45 dakika beklediğim otopark sırasına hiçbir pardon'u olmadan girmeye çalışıp hayırdır deyince de saldırıp ağıza alınmayacak küfürler saydıran bir erkek müsveddesiyle ve yine aynı şekilde saldırgan bir kadınla muhattap olmak zorunda kaldım maalesef" diyerek yaşadıklarını anlattı.

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