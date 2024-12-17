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Ünlü oyuncu Şahan Gökbakar, Galatasaray'ın Trabzonspor derbisinde uzatmada bulduğu gol sonrası kendinden geçti! İşte o anlar...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
17.12.2024 08:41
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Galatasaray kritik derbi karşılaşmasında Trabzonspor'u 4-3'lük skorla mağlup etmeyi başarırken zirve yarışında hata yapmadı. Sarı-Kırmızılılar'ın galibiyet golü 90+8. dakikada gelirken koyu bir Galatasaray taraftarı olan Şahan Gökbakar'ın o anlardaki tepkisi gündem oldu. İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Şahan Gökbakar, Galatasaray'ın Trabzonspor derbisinde uzatmada bulduğu gol sonrası kendinden geçti! İşte o anlar...

Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Galatasaray-Trabzonspor mücadelesi uzun yıllar unutulmayacak bir mücadeleye sahne olurken karşılaşmada kazanan 90+8. dakikada gelen gol sonucu 4-3'lük skorla Sarı-Kırmızılılar oldu.

GOL SONRASI KENDİNDEN GEÇTİ

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Dev karşılaşmanın yankıları sürerken koyu bir Galatasaray taraftarı olduğu bilinen oyuncu Şahan Gökbakar'ın uzatma dakikalarında galibiyeti getiren gole tepkisi de sosyal medyada gündem oldu. Büyük bir heyecanla maçın son anlarını takip eden Gökbakar, atılan gol sonrası adeta kendinden geçti.

İŞTE O ANLAR...

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Şahan Gökbakar son dakika galatasaray gol
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