Ünlü oyuncu Şener Kökkaya hayatını kaybetti! Acı haberi Zafer Algöz duyurdu

82 yaşında hayatını kaybeden Şener Kökkaya'nın acı haberini meslektaşı Zafer Algöz duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Zafer Algöz, "Sevgili oyuncu dostumuz Şener Kökkaya da veda etti. Allah rahmet eylesin, başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

ŞENER KÖKKAYA KİMDİR?

Oyunculuk yaşamına 1957 yılında Eskişehir'de amatör tiyatro ile başlayan Şener Kökkaya, Eskişehir Oda Tiyatrosu ve Eskişehir Belediye Şehir Tiyatrosu’nda birçok oyunda rol aldı. Devlet Tiyatroları'nda konuk oyuncu olarak çalıştı. 1966 yılında Pendik Tiyatrosu’nun kurucusu ve oyuncusu oldu. Bir yıl sonra girdiği Ankara Sanat Tiyatrosu'nda 1982 yılına kadar oyunculuk ve sahne amirliği görevlerinde bulundu. 1970’li yıllarda TRT’de haber saati öncesinde yayınlanan ve Savaş Yurttaş ile sunduğu "5 Dakika" programına geniş kitlelerce tanındı. Hamdi Ortadirek başlıklı müzikli orta oyununda Erol Demiröz, Savaş Yurttaş, Selçuk Uluergüven ve Akrep Nalan ile aynı sahneyi paylaştı. Üç yıl Ankara Sanat Evi’nde yönetmenlik ve oyunculuk yapan sanatçı, 1986'da sağlık nedeniyle İzmir'e yerleşerek İzmir Sanat Tiyatrosu'nu kurdu. Şiir ve oyun senaryoları da yazan sanatçı, oyunculuğunu tiyatro ile sınırlamayıp kamera karşısına geçerek sinema ve dizi filmlerde rol aldı. Denizli Belediyesi Konservatuvarı’nda 2 yıl oyunculuk dersi veren Şener Kökkaya, Ankara Ekin Tiyatrosu'nun ardından Adana Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı. Oyuncu, 'Organize İşler', 'Vizontele' ve 'Vizontele Tuuba' gibi filmlerde de rol almıştı.

BAKANLIK'TAN TAZİYE MESAJI

Kültür ve Turizm Bakanlığı, sosyal medya hesabından, birçok dizi ve filmde de rol alan tiyatro sanatçısı Kökkaya için taziye mesajı yayımlandı.

Mesajda, "Adana Devlet Tiyatrosu emekli sanatçılarımızdan Şener Kökkaya'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Kökkaya, yarın saat 17.00'de Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak. (AA/İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır