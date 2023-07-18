Ünlü oyuncu Seren Fosforoğlu yarın boşanıyor! Ayrılığın nedeni...

Merhum sanatçı Enis Fosforoğlu’nun kızı Seren Fosforoğlu, işadamı Kaan Önal’la 2020 yılında evlenmişti. Ünlü çiftin mutluluğu sadece 3 yıl sürdü ve Fosforoğlu ve eşinden kötü haber geldi.

Sayfa'nın özel haberine göre; Seren Fosforoğlu ve eşi Kaan Önal yarın anlaşmalı olarak boşanacak. Ayrılığın nedeni ise şiddetli geçimsizlik olarak açıklandı.

Oyuncu Fosforoğlu bir buçuk yıldır birlikte olduğu sevgilisi Kaan Önal ile sade bir törenle 2020 yılında hayatını birleştirmişti.

Fosforoğlu’nun nikah şahitliğini meslektaşı Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak yaparken, damat Kaan Önal’ın şahitleri ise Avukat Ali Elbeyoğlu ve Psikolog eşi Seliyha Elbeyoğlu yapmıştı.



