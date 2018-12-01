Ünlü model tanınmaz halde! Son hali şaşırttı

Ünlü süper model Cara Delevingne, oyunculuk yeteneğini, yaptığı bir sosyal medya paylaşımıyla sergiledi. Yüzüklerin Efendisi filmindeki Gollum karakterini canlandırdığı bir video hazırladı.

ORJİNAL SESİNİ TAKLİT ETTİ

Cara Delevingne’in “set hali” diye yaptığı paylaşımda yeni filmi için saçlarını kazıttığı görüldü. Dublaj uygulamasını kullanarak oyuncu Andy Serkis'in orijinal sesini taklit eden Delevingne, Gollum karakterinin meşhur “Kıymetlim” repliğini tekrarladı.