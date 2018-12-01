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Ünlü model tanınmaz halde! Son hali şaşırttı

Fatma Güneşli Fatma Güneşli
DİĞER  | 01.12.2018 10:44 | Son Güncelleme

Modellikteki başarısını oyunculukta da devam ettiren Cara Delevingne, yayınladığı videoda Yüzüklerin Efendisi’ndeki Gollum karakterini canlandırdı.

Delevingne, esprili paylaşımında tanınmaz haldeydi.

Cara Delevingne

Ünlü süper model Cara Delevingne, oyunculuk yeteneğini, yaptığı bir sosyal medya paylaşımıyla sergiledi. Yüzüklerin Efendisi filmindeki Gollum karakterini canlandırdığı bir video hazırladı.

ORJİNAL SESİNİ TAKLİT ETTİ

ORJİNAL SESİNİ TAKLİT ETTİ
Cara Delevingne’in “set hali” diye yaptığı paylaşımda yeni filmi için saçlarını kazıttığı görüldü. Dublaj uygulamasını kullanarak oyuncu Andy Serkis'in orijinal sesini taklit eden Delevingne, Gollum karakterinin meşhur “Kıymetlim” repliğini tekrarladı.
26 yaşındaki İngiliz model, “Neden hala bekar olduğumu anlamıyorum” şeklinde esprili bir not da düştü.
İşte o kareler...
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Anahtar Kelimeler:
Cara Delevingne Gollum

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