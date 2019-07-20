Mynet Trend

Ünlü oyuncu ve film yapımcısına bıçaklı saldırı!

keremuyanik keremuyanik
DÜNYA  | 20.07.2019 14:22 | Son Güncelleme

Hong Kong'lu aktör ve film yapımcısı Simon Yam, Çin'de bir tanıtım etkinliğinde sahnede konuşurken bıçaklandı.

Ünlü oyuncu ve film yapımcısına bıçaklı saldırı!

Olay Zhongshan şehrinde meydana geldi. İzleyicilerden biri, bir anda sahneye atlayıp Yam’ı midesinden ve kolundan bıçakladı. Yam’ın menajeri ünlü aktörün hastaneye kaldırıldığını ve hayati tehlikesinin olmadığını söyledi. Etkinliği izleyen seyircilerden birinin kaydettiği görüntülerde saldırganın cebindeki bıçağı çıkararak sahneye atladığı ve Yam’a saldırdığı, Yam’ın ise saldırgandan kaçtığı ve sahneye hemen güvenlik görevlilerinin geldiği görüldü. Güvenlik görevlilerinin saldırgana müdahalesinin ardından saldırgan polis tarafından gözaltına alındı.

unlu-aktor-ve-film-yapimcisina-bicakli-saldiri_4811_dhaphoto1

(DHA)

PARTNERPlajlarda bu saçlar çok moda!Plajlarda bu saçlar çok moda!
Dünyaca ünlü binaları yapan mimar hayatını kaybetti!Dünyaca ünlü binaları yapan mimar hayatını kaybetti!
İsrail’deki kazılarda 1200 yıllık cami ortaya çıkarıldıİsrail’deki kazılarda 1200 yıllık cami ortaya çıkarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hong Kong simon yam çin bıçaklı saldırı

En Çok Okunan Trend Haberler

Keçi asfalta yapıştı, itfaiye seferber oldu

Keçi asfalta yapıştı, itfaiye seferber oldu

Meyhanede silahlı ve sopalı saldırı!

Meyhanede silahlı ve sopalı saldırı!

Bakanlık uyardı: Mutlaka hastaneye başvurun

Bakanlık uyardı: Mutlaka hastaneye başvurun

UEFA'dan şike kararı! Avrupa'dan men edildiler

UEFA'dan şike kararı! Avrupa'dan men edildiler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Korkunç anlar! Hareket halindeki otobüsten atladı

Korkunç anlar! Hareket halindeki otobüsten atladı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sadece bir an bebeğinin elini bıraktı ve...

Sadece bir an bebeğinin elini bıraktı ve...

Akılalmaz görüntü! Alkollü grup tank ile sokaklarda tur attı

Akılalmaz görüntü! Alkollü grup tank ile sokaklarda tur attı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arjantinli ünlü mimar Cesar Pelli hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü binaları yapan mimar hayatını kaybetti!

İsrail’deki kazılarda 1200 yıllık cami ortaya çıkarıldı

İsrail’deki kazılarda 1200 yıllık cami ortaya çıkarıldı

Rusya'dan Karadeniz'de füzeli tatbikat

Karadeniz'de gövde gösterisi!

Toplu tecavüz diplomatik kriz çıkardı! O anları kameraya çekmişler

Toplu tecavüz diplomatik kriz çıkardı! O anları kameraya çekmişler

Kıbrıs Barış Harekâtı'nın kahramanları 45 yıl sonra bir arada!

Kahramanlar 45 yıl sonra bir arada!

Rus Youtuber şaka yapmak isterken can aldı!

O video ünlü Youtuber'ın hayatını kararttı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.