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Ünlü oyuncu Yakup Yavru kendisine mezar yaptırdı! 'Mezara baktıkça ölesim geliyor'

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.05.2018 20:32 | Son Güncelleme

Sağ Salim filmindeki replikleri ve oyunculuğuyla hafızalara kazınan usta oyuncu Yakup Yavru, memleketi Amasya'da kendisi için mezar yaptırdı. Sinema ve tiyatro oyuncusu Yakup Yavru (64), 35 bin lira harcayarak, memleketinde kendisi için mermer ile taştan mezar yaptırdı. Yavru, "Yerimi çok beğendim. Hemen ölesin geliyor. Kendime göre, hayırlı bir şey yaptığıma inanıyorum" dedi.

Ünlü oyuncu Yakup Yavru kendisine mezar yaptırdı! 'Mezara baktıkça ölesim geliyor'

Yakup Yavru, memleketi Amasya'da belediyeye bağlı Tekirdede Mezarlığından kendisi için mezar satın aldı. Mermer ve taştan 35 bin lira harcayarak, mezar yaptıran Yavru, Amasya ziyaretinde henüz tamamlanmayan kabrine uğradı. Mezarın arkasındaki duvara 5 ayrı göz yaptıran Yavru, oynadığı dizi ve filmlerden hazırlattığı fotoğraflarının öldükten sonra buralara asılmasını istedi. Yavru, mezarının etrafına da çam fidanları diktirdi.

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Mezarının yerini çok beğendiğini ve kendisine göre hayırlı bir iş yaptığını düşündüğünü belirten Yakup Yavru, şunları söyledi:

"’Ölümlü dünya ne olur ne olmaz’ diye, İstanbulda Zincirlikuyu değil de kendi öz memleketimde aklım başımdayken, canım sağken yerimi satın alıp, mezarımı yaptırayım; dedim. Hiç olmazsa yarın öldüğümde insanlara sıkıntı çıkarmayım, dedim. Her şey hazır zaten kapakları bile hazır. Çok da keyifli oldu. Zaten yerimi de çok beğendim. Hemen ölesin geliyor. Öyle bir hoşuma gitti ki şimdi bir de hayrat için ismime çeşme yaptıracağım. Ben memnunum. Paraları oraya, buraya savuracağıma kendime göre, hayırlı bir şey yaptığıma inanıyorum. Mezarın arka kısmına özel olarak yaptırdığım 5 göze, ben öldükten sonra yağmur ve kardan etkilenmeyen çeşitli portrelerimi yerleştirecekler. Şimdi koyarsak, ayıp olur. Herkes Fatiha okumaya başlar, gerçekten öldü sanırlar. Ben öldükten sonra resimlerimi buraya yerleştirecekler. Çam fidanlarının aralarına da bazı oynadığım sinema filmlerinin afişleri konulacak. Mezarıma yaptırdığım toplam masraf 35 bin lirayı buldu. Daha da harcayacağım." (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
yakup yavru sağ salim

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
babacan keşke o parayı garibana fakir fukaraya harcasaydın.belki mermerden taştan daha çok işine yarardı.
Bende Amasyalıyım. Valla ne desem, bayağı güzel olmuş. Söyleyebileceğim, şimdiden Allah rahmet eylesin. Veysi Yılmaz/ Balçova
akıl işi değil :D. knk ölmeden öncee hayır yap sade bır mezarlık al yeterli. Allah ibadetine ve insanlığına bakacak . keyfi işlrine artı puan verceni zannetmem.
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