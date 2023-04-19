Ünlü oyuncu Yeliz Şar’ı yıkan ölüm! Acı haberi sosyal medyadan duyurdu

Kalp Gözü, Yaprak Dökümü, Çocukluk Günleri, Sudan Sebepler, İşler Güçler, Dürüyenin Güğümleri ve Öğrenci İşleri gibi birçok projede yer alan başarılı Yeliz Şar’ın annesi yaşamını yitirdi.

Ünlü oyuncu, vefat haberini Instagram hesabından duyurdu.

Yeliz Şar, “Canım annem, hayatım… Bir tanemi maalesef kaybettik. Cenazemiz 19.04.2023 öğle namazında Şakirin Camii’nden kalkacaktır. Dualarınızı eksik etmeyin” dedi.

Şehriban Şule Şar, kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’na defnedilecek.



