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  4. Ünlü oyuncu Yeliz Şar’ı yıkan ölüm! Acı haberi sosyal medyadan duyurdu

Ünlü oyuncu Yeliz Şar’ı yıkan ölüm! Acı haberi sosyal medyadan duyurdu

19.04.2023 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Yeliz Şar'ın annesi Şehriban Şule Şar hayata gözlerini kapadı. Sosyal medya hesabından acısını dile getiren güzel oyuncu, "Canım biricik annemi, hayatım bir tanemi kaybettik" sözlerini kullanırken, takipçilerinden dua istedi.

Ünlü oyuncu Yeliz Şar’ı yıkan ölüm! Acı haberi sosyal medyadan duyurdu

Kalp Gözü, Yaprak Dökümü, Çocukluk Günleri, Sudan Sebepler, İşler Güçler, Dürüyenin Güğümleri ve Öğrenci İşleri gibi birçok projede yer alan başarılı Yeliz Şar’ın annesi yaşamını yitirdi.

Ünlü oyuncu, vefat haberini Instagram hesabından duyurdu.

Yeliz Şar, “Canım annem, hayatım… Bir tanemi maalesef kaybettik. Cenazemiz 19.04.2023 öğle namazında Şakirin Camii’nden kalkacaktır. Dualarınızı eksik etmeyin” dedi.

yeliz şar annesi

Şehriban Şule Şar, kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’na defnedilecek.

yeliz şar paylaşım

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