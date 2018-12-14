Ünlü oyuncuya rol arkadaşı 'üçlü ilişki' teklif etti! Rüşveti dudak uçuklattı

'Bull' dizisinin oyuncularından Michael Weatherly, rol arkadaşı Eliza Dushku tarafından tacizle suçlanıyor. ABD'nin bir anda gündemine oturan olay, kendisiyle 3 bölümlük anlaşma yapılan Dushku'nun beğenilmesiyle sezonluk sözleşme imzalanmasının ardından setten ayrılması sonucu ortaya çıktı. Jessica Alba ile başrolü paylaştığı Dark Angel ve NCIS dizisiyle tanınan aktör Michael Weatherly, hakkındaki suçlamaları doğrulayarak açıklamada bulundu.

Sette ünlü oyuncu Michael Weatherly ile arkadaşça sohbet ettiği sıralarda arkadaşının konuşma tarzını değiştirdiğini farkeden Dushku, Weatherly'in kendisini aşağılayan sözler söylemeye, üçlü ilişki tekliflerinde bulunmaya ve 'tecavüz şakaları' yapmaya başladığını itiraf etti. Yaşanan olayın ardından diziden ayrılan Duskhu'ya kanal yönetimi 9,5 milyon dolarlık sessizlik anlaşması imzalatmak istediği ortaya çıktı.

ÖZÜR DİLEDİ

Kanal yönetimi olayı doğrularken taciz iddiaları hakkında açıklama yapan Weatherly, New York Times'a konuştu. Weatherly, "Diziyi çekerken bir takım espriler yaptım. Eliza daha sonra bunların rahatsız edici olduğunu belirtti ve ben de kendisinden özür diledim. Tekrardan sebep olduğum durumdan dolayı kendisinden özür dilerim" açıklamasında bulundu.