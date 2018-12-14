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Ünlü oyuncuya rol arkadaşı 'üçlü ilişki' teklif etti! Rüşveti dudak uçuklattı

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
YAŞAM  | 14.12.2018 14:25 | Son Güncelleme

'Buffy the Vampire Slayer' dizisiyle adını duyuran ve yeni dizisindeki rol arkadaşı tarafından kendisine üçlü ilişki teklif edildiğini ifşa eden Eliza Dushku'ya kanal yönetiminin susma payı olarak 9,5 milyon dolar ödediği ortaya çıktı.

Ünlü oyuncuya rol arkadaşı 'üçlü ilişki' teklif etti! Rüşveti dudak uçuklattı

'Bull' dizisinin oyuncularından Michael Weatherly, rol arkadaşı Eliza Dushku tarafından tacizle suçlanıyor. ABD'nin bir anda gündemine oturan olay, kendisiyle 3 bölümlük anlaşma yapılan Dushku'nun beğenilmesiyle sezonluk sözleşme imzalanmasının ardından setten ayrılması sonucu ortaya çıktı. Jessica Alba ile başrolü paylaştığı Dark Angel ve NCIS dizisiyle tanınan aktör Michael Weatherly, hakkındaki suçlamaları doğrulayarak açıklamada bulundu.

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Sette ünlü oyuncu Michael Weatherly ile arkadaşça sohbet ettiği sıralarda arkadaşının konuşma tarzını değiştirdiğini farkeden Dushku, Weatherly'in kendisini aşağılayan sözler söylemeye, üçlü ilişki tekliflerinde bulunmaya ve 'tecavüz şakaları' yapmaya başladığını itiraf etti. Yaşanan olayın ardından diziden ayrılan Duskhu'ya kanal yönetimi 9,5 milyon dolarlık sessizlik anlaşması imzalatmak istediği ortaya çıktı.

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ÖZÜR DİLEDİ

Kanal yönetimi olayı doğrularken taciz iddiaları hakkında açıklama yapan Weatherly, New York Times'a konuştu. Weatherly, "Diziyi çekerken bir takım espriler yaptım. Eliza daha sonra bunların rahatsız edici olduğunu belirtti ve ben de kendisinden özür diledim. Tekrardan sebep olduğum durumdan dolayı kendisinden özür dilerim" açıklamasında bulundu.

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Ayrıca dizinin yayınlanan kanalın sahibi Les Moonves'de bir çalışanını taciz ettiği iddiasıyla görevinden alınmıştı. Cinsel tacizle suçlanan ve görevinden ayrılan kanal yöneticisi Les Moonves hakkında yapılan soruşturma sonucunda ise Dushku ile CBS arasındaki olay ortaya çıktı.

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37 yaşındaki güzel oyuncu Dushku, bu yıl içinde film yapımcısı Peter Palandjian ile evlenmişti.

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Buffy the Vampire Slayer Eliza Dushku sus payı

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