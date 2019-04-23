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Ünlü piyanist Fazıl Say: Bu gergin siyasi söylevlerden vazgeçmeliler

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.04.2019 12:39 | Son Güncelleme

Ünlü piyanist Fazıl Say, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel bir paylaşım yaptı. Say, 8 yaşında piyano çaldığı videosuyla sosyal medyaya damga vurdu.

Ünlü piyanist Fazıl Say: Bu gergin siyasi söylevlerden vazgeçmeliler

Piyanist Fazıl Say, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından 8 yaşında verdiği konser videosunu paylaştı.

1978 yılında TRT'de yayınlanan ve sunuculuğunu Zuhal Olcay'ın yaptığı programda 8 yaşında olan Fazıl Say piyano başına geçiyor ve sergilediği performansla izleyenleri adeta büyülüyor.

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Fazıl Say 40 yıl önceki muhteşem performansını paylaştığı videosunun altına şu notu düştü:

"GERGİN SİYASİ SÖYLEMLERDEN VAZGEÇİLMELİ"

Bugün 23 Nisan, Atatürk'ün TBMM'yi kurduğu tarih, ve dünyadaki tüm çocuklara hediye ettiği bayram günü. Bu görüntüler günümüzden tam 40 yıl önce. Zuhal Olcay programı sunuyor, davetliler arasında Sezen Aksu, Erol Evgin, Müjdat Gezen, ben 8 yaşındayım, "piyano bana ne dedi?" adındaki bestemi çalıyorum, ne güzel bir Türkiye birlikteliği var şu bir kaç saniyede, eminim bu günü çocuklara hediye eden Atatürk de mutluluk duyardı, dünyaya açılan, bilimde, sanatta ve sporda dünya yarışında var olan bir Türkiye onun hayaliydi. Biz bu yüzden Atatürk'ü çok seviyoruz, insanı insanlık içinde düşündüğü için, geleceği düşündüğü için... İnsanları hayalleri ile bir bütün olarak gördüğü için...

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"BİZ BİR BÜTÜNÜZ"

Günümüz Türkiye'sinde sıkıntılar büyük, bir uzlaşı, bir dostluk arar hale geldik kendi memleketimizde.. "Suçlayan siyaset" bunalttı hepimizi... Biz bir bütünüz, Türk halkıyız... Artık bu gergin siyasi söylevlerden vazgeçmeliler, insanlar için bir şeyler yapmalılar... Sadece %52 için değil, tamamı için! Buna özlem duyuyoruz...

"TÜRK HALKI DİRİLMEK İSTİYOR"

Türk halkı dirilmek istiyor. Dün sayın Kılıçdaroğlu'nun uğradığı ilkel saldırı, utanç vericidir.. Bu duruma sebebiyet veren Provakatif söylem son bulmalı kimseye bir daha haksızlık yapılmamalıdır. Kırgınız. Ve endişeliyiz. Biz Atatürk'ün çok zor şartlarda var ettiği ülkemize hayatımız boyunca sahip çıkacağız, bunun başka yolu yoktur. Ve Cumhuriyet Halk Partisi de gözbebeğimizdir. Çaldığım müziğe dönelim; bestem aşırı Mozart ve Beethoven etkisindeymiş o yıllarda, nitekim hayatımın ilerleyen 40 yılında da Mozart ve Beethoven iyisiyle kötüsüyle güzel günleri ve dertli günleri ile hep yanımda oldu."

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