Ünlü porno yıldızı Mia Khalifa'nın yeni mesleği şaşırttı

West Ham United taraftarlığıyla da bilinen eski cinsel içerikli film yıldızı Mia Khalifa, Instagram'dan yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı.

Lübnanlı yıldız, film sektöründen sonra yepyeni bir maceraya atıldı.

Mia Khalifa, Premier Lig ile ilgili yeni bir proje üzerinde çalışmak için Londra'da olduğunu hayranlarına duyurdu.

Premier Lig'de çalışmaya başladığını açıklayan Khalifa, Londra'ya gelerek West Ham formasıyla poz verdi.

Onu takip eden pek çok hayranı ise Instagram'da yorum yağmuruna tuttu:

"Tebrikler", "Bunu görmeyi dört gözle bekliyorum", "Westham'da en çok hangi oyuncuyu destekliyorsunuz?", "Eski işine geri dön lütfen", "Bu süper haber"...

Mia Khalifa, uzun süredir Amerika'nın ünlü şefi Robert Sandberg ile beraber.

Mia ise onunla ilişkiye başladığından beri cinsel içerikli film sektöründe boy göstermiyor.

***İŞTE ÜNLÜ KHALIFA'NIN FOTOĞRAFLARINDAN BAZILARI:



