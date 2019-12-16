Ünlü Profesör İstanbulluları 'ara verin' diyerek uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, bugün İstanbul'da havanın parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli olması bekleniyor.

İstanbul'daki hava durumuna ilişkin bir uyarı da İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen'den geldi.

"GECE SPORUNA ARA VERİN"



Prof. Dr. Orhan Şen, Twitter hesabından şu paylaşımda bulundu:

"İstanbul'da tekrar hava kirliliği başladı. Gece soğuk kararlı bir hava. Sis ve pus. Açık havada gece sporuna ara verin."

Istanbulda tekrar hava kirliligi basladi. Gece soguk kararli bir hava. Sis ve pus. Acik havada Gece sporuna ara verin. — Prof.Dr.Orhan Şen (@TemizHava) December 16, 2019



