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Ünlü Profesör İstanbulluları 'ara verin' diyerek uyardı

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | Son Güncelleme

Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbullulara 'gece sporuna ara verin' uyarısında bulundu.

Ünlü Profesör İstanbulluları 'ara verin' diyerek uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, bugün İstanbul'da havanın parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli olması bekleniyor.

İstanbul'daki hava durumuna ilişkin bir uyarı da İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen'den geldi.

"GECE SPORUNA ARA VERİN"

Prof. Dr. Orhan Şen, Twitter hesabından şu paylaşımda bulundu:

"İstanbul'da tekrar hava kirliliği başladı. Gece soğuk kararlı bir hava. Sis ve pus. Açık havada gece sporuna ara verin."


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Okuyucu Yorumları 8 yorum
hava kirliliği, chp ile yeniden dönüş yaptı
hava kirliliğ bu işin başlangıcı, yakında çöp dağları, pis ulaşım araçları, maaş alamayan işçiler, tipik chp yönetimi, sonra imamoğlu ağlamaya başlayacak vermediler yapmadılar
Bi gece sporu vardı fakirin, onu da elinden alın
Elektrik ve goğalgaz zamları bu hale getirdi millet sobada ne bulursa yakıyor
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