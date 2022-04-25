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Ünlü rapçi Berk Bayındır neden öldü? BETA Berk Bayındır öldürüldü mü? Soruşturma başladı

25.04.2022 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rap müzik dünyasının sevilen isimlerinden biri olan BETA Berk Bayındır, bugün hayatını kaybetti! Kağıthane'de yaşadığı rezidansın 8. katından düşerek vefat eden Berk Bayındır neden öldü? İHA'nın aktardığı habere göre Berk Bayındır'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Berk Bayındır'ın şarkıları bir döneme damga vurmuştu.

Ünlü rapçi Berk Bayındır neden öldü? BETA Berk Bayındır öldürüldü mü? Soruşturma başladı

Müzik dünyası Beta lakaplı Berk Bayındır'ın ölümüyle sarsıldı. 'Pardon Aşkım', 'Aldattın Değil Mi?', 'Kraşendo', 'Pişti' gibi şarkılarla tanınan Beta Berk Bayındır'ın ölümü şok etkisi yarattı. Kağıthane'de yaşadığı evin penceresinden düşen Berk Bayındır'ın ölümü hakkında soruşturma başlatıldı. Beta'nın babası ise oğlunun yalnız yaşadığını belirtti.

RAPÇİ BERK BAYINDIR'IN ÖLÜMÜNDEKİ DETAYLAR

Edinilen bilgiye göre “Beta” lakabıyla tanınan ünlü rapçi Berk Bayındır (31) sabah saatlerinde ikamet ettiği lüks rezidansın 8. katındaki dairesinin camından bilinmeyen bir nedenle düşerek hayatını kaybetti. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Bayındır’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin ve savcının incelemelerinin ardından genç rapçinin cenazesi, Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olay sırasında evde bulunan genç rapçinin kız arkadaşı da ifadesi alınmak üzere Gültepe Karakolu’na götürüldü. Olayın aydınlatılması için soruşturma başlatıldı.

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KORKUNÇ DETAY: ÇARPA ÇARAP DÜŞMÜŞ

Olayla ilgili konuşan mahalle esnaflarından Ali Öndin, “ Kız arkadaşıyla mı sorunu vardı, ailesiyle mi vardı, tam olarak bilmiyorum ama yukarıdan 8’inci kattan düşmüş. Kendisini pencerelere çarpa çarpa aşağı düşmüş. 30-35 yaşlarındaydı. Ben önce sesi duydum. Bir ses oldu sonra buraya geldiğimde üç dört kişi daha vardı. Ambulans geldi. Polise de ben haber verdim. Ama çoktan ölmüştü. Yanında zaten iki üç kişi vardı. Binanın güvenlik görevlileri de geldi. Yerde yatıyordu, hiç hareket yoktu. O bayan, arkadaşıymış zaten. Sağlıkçılar geldi sonrasında. Baktılar ama ölmüştü” dedi.

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Büyük bir şok yaşayan rapçi Berk Bayındır’ın kız arkadaşı Simla Ener ise, “ Bir şey söylemek istemiyorum. Söylemek istemiyorum. Sizinle bunu paylaşmak istemiyorum” diye konuştu.

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ACILI BABA OLAY YERİNE KOŞTU

Oğlunun ölüm haberini alınca olay yerine koşan acılı baba Nezih Bayındır ise, “Oğlum Berk Bayındır “ Beta” olarak tanınıyordu kendi piyasasında. 31 yaşında gencecik bir fidan bu şekilde. Yalnız yaşıyordu, kız arkadaşı iki gün önce yanına gelmişti. Dün biz ailecek beraberdik. Yemek yedik. İyiydi" dedi

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