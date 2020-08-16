Ünlü rapçi Eypio'dan tüyleri diken diken eden itiraf: Beni çok döverdi

Eypio, Armağan Çağlayan’ın YouTube’daki “Gör Beni” programına konuk oldu. Ünlü rap’çi, Hollanda’da yaşadığı dönemde mobilya, araç, halı yıkama, peyzaj gibi birçok işte çalıştığını söyledi: “Hollanda’da her işte çalıştım ama 5-6 yıl sonra döndüm. Taksim’de bir dükkan açtım. Marka yapmıştım, kıyafetler satıyordum. O da olmadı. Sonra müziğe geçtim. Stüdyomda sürekli şarkılar yapıyordum. ‘Albüm yapacağım ve bu sefer son zarı atacağım’ dedim. Ve o zar da geldi.”



Küçük yaştan beri rap dinlediğini söyleyen Eypio, “Çok küfürlü rap dinlerdim. Küçük yaşlarda atıldım rap’e. 97-98 yıllarında Fuat Ergin dinlerdik” dedi.

'KİTAPSIZCA VURURDU'

Babasıyla hiçbir zaman arasının iyi olmadığını dile getiren Eypio, nedenini ise şöyle anlattı: “Babamla aram hiçbir zaman iyi olmadı. Çünkü beni çok döverdi. Kitapsızca vururdu. Görüşmüyoruz onunla... Ünlü olmadan önce de görüşmüyordum. Annem babam uzun zaman önce ayrıldı. En son babamın iki çocuğu vardı. Makine gibi çalışıyor peder. Küçükken babam yurtdışına gittiğinde mutlu olurdum. Onu hayatımdan çıkarmışım gibi hissetmiyorum çünkü zaten yoktu. Hafiflemiş gibiyim...”