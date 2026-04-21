Ünlü Rus sanatçı Türkiye uçağında hayatını kaybetti

Pegasus Havayolları’nın PC-397 sefer sayılı uçağı, 20 Nisan Pazartesi günü St. Petersburg’ta-İstanbul seferini gerçekleştirmek üzere yola çıktı. Ancak uçuş sırasında bir yolcu rahatsızlandı.

Ani durum karşısında kokpit ekibinin hava trafik kontrolüne durumu bildirmesiyle acil durum sinyali verildi. Uçak, Bükreş Henri Coanda Havalimanı’na indi.

HAYATINI KAYBETTİ

Uçakta rahatsızlanan yolcunun dünyaca ünlü Rus kemancı ve orkestra şefi Sergey Stadler olduğu öğrenildi. Rus şef tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

St. Petersburg Valisi Aleksandr Beglov, konservatuvarın eski rektörünün ölümü nedeniyle taziye mesajı yayımladı. Açıklamada, "Aslen Peterburglu olan Stadler, genç yaşlardan itibaren hayatını müziğe adadı, Sankt-Peterburg Konservatuvarı’ndan mezun oldu. Onun adı, en yüksek icra sanatının simgesi haline geldi" ifadeleri kullanıldı.