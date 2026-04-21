Ünlü Rus sanatçı Türkiye uçağında hayatını kaybetti

Uçuş sırasında rahatsızlanınca acil iniş kararı alınmıştı. Dünyaca ünlü Rus şef Sergey Stadler yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Çiğdem Berfin Sevinç

Pegasus Havayolları’nın PC-397 sefer sayılı uçağı, 20 Nisan Pazartesi günü St. Petersburg’ta-İstanbul seferini gerçekleştirmek üzere yola çıktı. Ancak uçuş sırasında bir yolcu rahatsızlandı.

Ani durum karşısında kokpit ekibinin hava trafik kontrolüne durumu bildirmesiyle acil durum sinyali verildi. Uçak, Bükreş Henri Coanda Havalimanı’na indi.

HAYATINI KAYBETTİ

Uçakta rahatsızlanan yolcunun dünyaca ünlü Rus kemancı ve orkestra şefi Sergey Stadler olduğu öğrenildi. Rus şef tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

St. Petersburg Valisi Aleksandr Beglov, konservatuvarın eski rektörünün ölümü nedeniyle taziye mesajı yayımladı. Açıklamada, "Aslen Peterburglu olan Stadler, genç yaşlardan itibaren hayatını müziğe adadı, Sankt-Peterburg Konservatuvarı’ndan mezun oldu. Onun adı, en yüksek icra sanatının simgesi haline geldi" ifadeleri kullanıldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye'de yaşam süresi en uzun iller açıklandıTürkiye'de yaşam süresi en uzun iller açıklandı
Aç kalan yavru ayıyı vatandaşlar elleriyle beslediAç kalan yavru ayıyı vatandaşlar elleriyle besledi

En Çok Okunan Trend Haberler
62 kez müebbet hapis cezası almıştı! Cezası 22 yıla düşürüldü

62 kez müebbet hapis cezası almıştı! Cezası 22 yıla düşürüldü

Eski Tunceli Valisi Sonel, adliyeye sevk edildi

Eski Tunceli Valisi Sonel, adliyeye sevk edildi

Son düdük çaldı Arda Turan gözyaşlarını tutamadı

Son düdük çaldı Arda Turan gözyaşlarını tutamadı

Süper mini elbisesiyle poz verdi! Beğeni yağdı

Süper mini elbisesiyle poz verdi! Beğeni yağdı

Silah ve bıçak satışına sıkı takip! 7 milyondan fazla ceza...

Silah ve bıçak satışına sıkı takip! 7 milyondan fazla ceza...

İşte çeyrek altın fiyatı!

İşte çeyrek altın fiyatı!

