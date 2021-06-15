Ünlü sanatçı Yıldız Ayhan hayatını kaybetti

Halk müziğinin önemli isimlerinden Yıldız Ayhan hayatını kaybetti.
TRT sanatçısı eşi Ahmet Gazi Ayhan'ı 30 yıl önce kaybeden 2 kız çocuğu annesi Yıldız Ayhan, bir yıl önce evinde düşerek kalça kemiğini kırmıştı. Bir dizi ameliyat geçiren Ayhan, zatürree teşhisiyle hastanede tedaviye alınmıştı. 83 yaşındaki Ayhan, yoğun bakım ünitesinde makineye bağlı yaşamını sürdürüyordu. Ayhan, yaşam savaşını kaybetti.
Twitter'dan paylaşım yapan Sümer Ezgü, "Halk Müziğimiz' in yıldızını değerli sanatçı büyüğümüz Yıldız Ayhan' ı kaybettik. Yarim İstanbul' u mesken mi tuttun, Fırın üstünde fırın dilime dolanıverdi şimdi hüzünlendim. Nur içinde olsun..." ifadelerini kullandı.
Halk müziğinin efsane ismi Yıldız Ayhan'ın cenaze bilgileri de belli oldu. Ayhan'ın 17 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilecek cenaze töreninin ardından öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.
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