MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ünlü sanatçı Yıldız Ayhan hayatını kaybetti

Ünlü sanatçı Yıldız Ayhan hayatını kaybetti

15.06.2021 22:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Halk müziğinin önemli isimlerinden Yıldız Ayhan hayatını kaybetti. 83 yaşındaki Ayhan, zatürre teşhisiyle yatırıldığı hastanede yoğun bakım ünitesine alınmıştı.

Ünlü sanatçı Yıldız Ayhan hayatını kaybetti

Halk müziğinin önemli isimlerinden Yıldız Ayhan hayatını kaybetti.

TRT sanatçısı eşi Ahmet Gazi Ayhan'ı 30 yıl önce kaybeden 2 kız çocuğu annesi Yıldız Ayhan, bir yıl önce evinde düşerek kalça kemiğini kırmıştı. Bir dizi ameliyat geçiren Ayhan, zatürree teşhisiyle hastanede tedaviye alınmıştı. 83 yaşındaki Ayhan, yoğun bakım ünitesinde makineye bağlı yaşamını sürdürüyordu. Ayhan, yaşam savaşını kaybetti.

y12

Twitter'dan paylaşım yapan Sümer Ezgü, "Halk Müziğimiz' in yıldızını değerli sanatçı büyüğümüz Yıldız Ayhan' ı kaybettik. Yarim İstanbul' u mesken mi tuttun, Fırın üstünde fırın dilime dolanıverdi şimdi hüzünlendim. Nur içinde olsun..." ifadelerini kullandı.
60a3890e4e3fe11b28711991-m0JS

PERŞEMBE GÜNÜ DEFNEDİLECEK

Halk müziğinin efsane ismi Yıldız Ayhan'ın cenaze bilgileri de belli oldu. Ayhan'ın 17 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilecek cenaze töreninin ardından öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kamptayken keşke alsaydık diyeceğiniz ürünlerKamptayken keşke alsaydık diyeceğiniz ürünler
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Tuğba Çom Makar kimdir?Tuğba Çom Makar kimdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

En Çok Okunan Haberler

Akılalmaz vahşet! Yavru kedileri yediğini itiraf etti

Akılalmaz vahşet! Yavru kedileri yediğini itiraf etti

Düğünlerdeki kısıtlamalarla ilgili yeni gelişme!

Düğünlerdeki kısıtlamalarla ilgili yeni gelişme!

10 yaşındaki oğlunu boğarak öldürmüştü! İntihar etti

10 yaşındaki oğlunu boğarak öldürmüştü! İntihar etti

Rezalet! Kimseyi umursamadan parkta cinsel ilişkiye girdiler

Rezalet! Kimseyi umursamadan parkta cinsel ilişkiye girdiler

Aşılamada yeni rekor! 1 milyon hedefi aşıldı

Aşılamada yeni rekor! 1 milyon hedefi aşıldı

Güncel veriler açıklandı: Can kaybı ve vaka sayısında artış

Güncel veriler açıklandı: Can kaybı ve vaka sayısında artış

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Sarıgül sert çıktı! "Kafayı bana takmış... "

Sarıgül sert çıktı! "Kafayı bana takmış... "

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Teşkilat bitti tatile çıktı! Tekne pozlarına beğeni yağdı

Teşkilat bitti tatile çıktı! Tekne pozlarına beğeni yağdı

Çukur'un bıraktığı ağır izleri açıkladı! "Benden çok şey götürdü"

Çukur'un bıraktığı ağır izleri açıkladı! "Benden çok şey götürdü"

Furkan Dede'nin bu sözleri kime? "Acun Abiye söyle ya yarışmadan ayrıl ya da..."

Furkan Dede'nin bu sözleri kime? "Acun Abiye söyle ya yarışmadan ayrıl ya da..."

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.