Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki süper mini eteğiyle poz verdi!

Şarkıcılık kimliğiyle tanınan Aleyna Tilki, cesur sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmüyor. Katıldığı Yetenek Sizsiniz Türkiye programının ardından kariyerinde büyük bir çıkış yakalayan ünlü isim art arda cesur pozlarını paylaşmaya devam ediyor.

SÜPER MİNİ ETEĞİYLE POZ VERDİ

En son 'Take It or Leave It' şarkısıyla büyük bir çıkış yakalayan Aleyna Tilki, beyaz mini eteğiyle poz verdi.

Tilki o pozuyla yaklaşık 36 bin beğeni aldı.

Geçtiğimiz günlerde, göğüslerini çantayla kapatarak poz veren Tilki, bu pozuyla uzun süre konuşulmuştu.

Sahne alıp hayranlarıyla sık sık buluşan Tilki'nin Instagram'da 2,9 milyon takipçisi bulunuyor.

2000 doğumlu 22 yaşındaki Aleyna Tilki'nin şarkıcılık kariyerinin yanı sıra oyunculuk deneyimi de bulunuyor.

Sen Olsan Bari, Yalnız Çiçek, Cevapsız Çınlama gibi hit parçalarla müzik kariyerinde yükseldi.