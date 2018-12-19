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Ünlü şarkıcı Anca Pop'un feci sonu

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ÜNLÜLER  | 19.12.2018 14:44 | Son Güncelleme

Hayranları, 34 yaşındaki dünyaca ünlü şarkıcının ölümünü konuşuyor. Romanya-Kanada kökenli ünlü şarkıcı Anca Pop, arabasının Tuna Nehri'ne uçması üzerine boğularak hayatını kaybetti.

Ünlü şarkıcı Anca Pop'un feci sonu

Yeni yıl öncesi ailesini ziyaret için yola çıkan Romanya-Kanada kökenli şarkıcı Anca Pop, arabasının nehre düşmesiyle hayatını kaybetti.

Yeni yıl öncesi ailesini ziyaret için yola çıkan genç şarkıcının kız kardeşi kendisinden haber alamaması üzerine polise haber verdi. Anca Pop'u bulmak için seferber olan polis Romanya'daki Tuna Nehri'nde bir aracın düştüğünü ortaya çıkardı.

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Yapılan incelemeler sonucunda sudan şarkıcının cansız bedeni çıkarıldı.

GORAN BREGOVIC İLE TANIŞINCA HAYATI DEĞİŞTİ

Müzik hayatına 2004 yılında başlayan şarkıcının hayatı, 2008 ünlü sanatçı Goran Bregovic ile tanışması ve albümü için beraber çalışmaları sayesinde değişmişti. Ünlü şarkıcının özellikle Japonya'da büyük bir hayran kitlesi bulunuyordu.

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