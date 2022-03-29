Ünlü şarkıcı Aynur Aydın süper mini eteğiyle konser verdi! 'Gözüküyor hanımefendi'

Bana Aşk Ver, Bir Dakika, Günah Sevap gibi şarkıları seslendiren Aynur Aydın, cesur sahne kombiniyle Instagram'da adeta yorum yağmuruna tutuldu. Süper mini eteğiyle takipçilerini yorumlar kısmında adeta ikiye böldü.

AYNUR AYDIN'IN SAHNE KIYAFETİ OLAY OLDU

36 yaşındaki şarkıcı Aynur Aydın, sahne aldığı anlardan kesitleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Süper mini eteği takipçilerini yorumlar kısmında ikiye böldü.

Aynur Aydın'ın sahne kıyafetini beğenen takipçileri, "Muhteşemsin", "Dilim tutuldu", "Çok tatlısın", "Harikasın" yorumları yaptı.

Ünlü şarkıcının bazı takipçileri ise, "Hiç bir şey giymeseydin", "Bu etek mi yok gibi", "İzzet Yıldızhan ve Fıs Fıs İsmail loading", "Temelli giyinmeyin", "Gülşen olma yolunda", "Gözüküyor hanımefendi" yorumlarında bulundu.

Aynur Aydın dekolteli ve iç çamaşırlı pozlarını Instagram hesabı üzerinden zaman zaman paylaşıyor.

Almanya doğumlu ünlü şarkıcı, şarkı söylemeye küçükken başladı ve ilk tecrübelerini çocuk ve gençlik tiyatro sahnelerinde kazandı.





