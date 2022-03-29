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Ünlü şarkıcı Aynur Aydın süper mini eteğiyle konser verdi! 'Gözüküyor hanımefendi'

29.03.2022 18:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Aynur Aydın konser verdiği anları Instagram hesabından paylaştı. Cesur kombiniyle sahneye çıkan Aynur Aydın'ın süper mini eteği dikkat çekti.

Ünlü şarkıcı Aynur Aydın süper mini eteğiyle konser verdi! 'Gözüküyor hanımefendi'

Bana Aşk Ver, Bir Dakika, Günah Sevap gibi şarkıları seslendiren Aynur Aydın, cesur sahne kombiniyle Instagram'da adeta yorum yağmuruna tutuldu. Süper mini eteğiyle takipçilerini yorumlar kısmında adeta ikiye böldü.

AYNUR AYDIN'IN SAHNE KIYAFETİ OLAY OLDU

36 yaşındaki şarkıcı Aynur Aydın, sahne aldığı anlardan kesitleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Ünlü şarkıcı Aynur Aydın süper mini eteğiyle konser verdi! 'Gülşen olma yolunda'

Süper mini eteği takipçilerini yorumlar kısmında ikiye böldü.

Ünlü şarkıcı Aynur Aydın süper mini eteğiyle konser verdi! 'Gülşen olma yolunda'

Aynur Aydın'ın sahne kıyafetini beğenen takipçileri, "Muhteşemsin", "Dilim tutuldu", "Çok tatlısın", "Harikasın" yorumları yaptı.

Ünlü şarkıcı Aynur Aydın süper mini eteğiyle konser verdi! 'Gülşen olma yolunda'

Ünlü şarkıcının bazı takipçileri ise, "Hiç bir şey giymeseydin", "Bu etek mi yok gibi", "İzzet Yıldızhan ve Fıs Fıs İsmail loading", "Temelli giyinmeyin", "Gülşen olma yolunda", "Gözüküyor hanımefendi" yorumlarında bulundu.

Ünlü şarkıcı Aynur Aydın süper mini eteğiyle konser verdi! 'Gözüküyor hanımefendi'

Aynur Aydın dekolteli ve iç çamaşırlı pozlarını Instagram hesabı üzerinden zaman zaman paylaşıyor.

Ünlü şarkıcı Aynur Aydın süper mini eteğiyle konser verdi! 'Gözüküyor hanımefendi'

Almanya doğumlu ünlü şarkıcı, şarkı söylemeye küçükken başladı ve ilk tecrübelerini çocuk ve gençlik tiyatro sahnelerinde kazandı.

Ünlü şarkıcı Aynur Aydın süper mini eteğiyle konser verdi! 'Gözüküyor hanımefendi'

Ünlü şarkıcı Aynur Aydın süper mini eteğiyle konser verdi! 'Gözüküyor hanımefendi'

Ünlü şarkıcı Aynur Aydın süper mini eteğiyle konser verdi! 'Gözüküyor hanımefendi'

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Aynur Aydın
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